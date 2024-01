2023, c'est fini, et ce fut une sacrée année pour le jeu vidéo, dans le bon et le mauvais sens du terme. Du coup, c'est le moment de prendre ses bonnes résolutions. C'est ce qu'a fait Square Enix, et ce fut... clairement mal reçu. En fait, le studio a fait une déclaration assez surprenante, et qui n'a pas été accueillie à bras ouverts pour les joueurs. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre pourquoi.

Square Enix compte bien faire usage de l'IA

Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le président de la firme japonaise a publié la fameuse lettre de la nouvelle année, une sorte de tradition pour l'entreprise. Dedans, on peut y retrouver les résolutions de Square Enix, et là, ça ne mentionne quasiment aucun jeu vidéo. Takashi Kiryu parle surtout de la poursuite des nouvelles technologies et tendances actuelles. Et ça comprend l'usage de l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin de rappeler que ce débat fait rage dans la communauté depuis un bon bout de temps.

C'est quelque chose de mal vu, car ça empêche certaines personnes de travailler, entre autres. On pense notamment aux artistes qui souffrent grandement de l'utilisation de l'IA. Pourquoi laisser une intelligence artificielle faire ce qu'une personne qualifiée serait capable de produire ? C'est la question posée par beaucoup de monde, mais vu les plans de Square Enix, une réponse n'est pas prête d'arriver.

Nous voulons être plus agressifs dans l'application de l'IA et autres technologies de pointe pour le développement de nos contenus et nos fonctions d'édition.

En outre, Square Enix souhaite améliorer ses capacités de production, et en particulier l'efficacité des équipes en interne. A l'heure actuelle, il est difficile de savoir ce que ça réserve pour le futur, mais c'est censé répondre d'une meilleure manière aux « attentes des consommateurs ». Pour le moment, les consommateurs en question ont l'air plutôt inquiet de la déclaration du président. Pourtant, ce dernier affirme que des IA génératives comme ChatGPT représentent un gros potentiel pour la sphère vidéoludique :

Je crois que de tels outils peuvent non seulement refaçonner ce que nous créons, mais également fondamentalement changer le processus de création.