Square Enix, acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo, a récemment pris la décision stratégique de mettre fin à la production de plusieurs jeux en haute définition qui avaient été préalablement approuvés. Le tout fut annoncé lors d'une réunion du conseil d'administration le 27 mars 2024. Cette mesure drastique entraîne un repositionnement significatif dans la gestion de ses projets à venir.

Square Enix marque un gros stop

L'entreprise a enregistré une perte substantielle s'élevant à 22,1 milliards de yens (environ 140,8 millions de dollars américains). Résultant directement de l'abandon de ces projets. Cependant, cette perte n'est pas nécessairement perçue comme un échec. Mais plutôt comme une manière de circonscrire les risques financiers associés au développement de jeux qui pourraient ne pas rencontrer le succès escompté.

Dans une démarche visant à optimiser ses ressources et à concentrer ses efforts sur des projets jugés plus prometteurs, Square Enix a annoncé qu'elle serait désormais plus sélective dans le choix des propriétés intellectuelles (IP) sur lesquelles elle décide de travailler. Ce nouveau cap stratégique est conçu pour éviter les dépenses excessives. Et pour s'assurer que les fonds soient alloués à des projets ayant un potentiel de rentabilité plus élevé. Une bonne nouvelle ? On vous laisse juger.

Cette décision de réévaluation et de sélection plus rigoureuse des projets en développement est une réponse adaptée aux défis fluctuants de l'industrie du jeu. Où hélas, la concurrence est féroce et où les attentes des joueurs évoluent rapidement. Par cette initiative, Square Enix espère réduire ses risques. Mais aussi se positionner de manière à pouvoir innover et captiver une audience globale avec de futurs jeux à succès.

En conclusion, bien que cette décision marque un moment de transition pour Square Enix, elle reflète une volonté de l'entreprise de se concentrer sur la qualité et la viabilité financière de ses jeux à venir. Assurant ainsi sa pérennité dans un marché en constante mutation.