Après plus de 20 ans au sein de Square Enix à contribuer sur les franchises Final Fantasy et Kingdom Hearts, Shinji Hashimoto prend sa retraite. Désormais, il profitera des jeux de l'éditeur « comme un fan ».

Shinji Hashimoto, l'une des figures historiques de Square Enix, a annoncé qu'il était temps pour lui de passer à autre chose. Ce 31 mai 2022 était son dernier jour au sein de la société.

Square Enix perd un membre iconique

Par le biais de son compte Twitter, Shinji Hashimoto nous informe qu'il quitte définitivement l'entreprise après 28 ans de service.

Merci à tous pour votre travail acharné. Aujourd'hui, 31 mai 2022, j'ai pris ma retraite. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé dans différents domaines au long de ma carrière. À partir de maintenant, je souhaite apporter mon soutien à Square Enix en tant que son plus grand fan. Merci beaucoup.

Chez Square Enix, Hashimoto-san a commencé comme co-producteur de Front Mission sur SNES. Mais l'homme est surtout célèbre pour avoir été producteur sur plusieurs jeux Final Fantasy et brand manager de la licence. L'année dernière, au mois de mai, il s'était d'ailleurs mis en retrait au profit de Yoshinori Kitase, le nouveau responsable de la saga FF.

Please be excited

Hashimoto-san, monsieur « please be excited », a marqué les esprits lors du PlayStation Experience 2014. À cette époque, tout le monde voulait voir FF7 Remake. Et la soirée a viré au drame pour les fans lorsqu'il était monté sur scène pour annoncer FF7... PS1 sur PS4.

Touche à tout, il a aussi mis sur la licence NieR ou encore Kingdom Hearts. C'est lui qui a convaincu, dans un ascenseur, Disney de faire un jeu crossover. Un partenariat qui se poursuit toujours pour Kingdom Hearts 4. Malheureusement, Shinji Hashimoto ne pourra pas laisser son empreinte lors du lancement du jeu, ni lors de celui de FF16. Il sera sans doute dans les crédits de remerciement. Et puis maintenant, il va observer les productions Square Enix avec son oeil de fan. C'est pas mal aussi !