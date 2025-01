Partout à travers le monde, les studios de jeux vidéo sont sous tension. Plusieurs facteurs entrent en compte dans cette situation. Comment ne pas penser aux licenciements de masse qui ont eu lieu ces dernières années ? Mais, ce n'est pas le seul aspect qui vient nuire aux équipes. Contre un fléau qui s'est lui aussi intensifié dernièrement, Square Enix prend les choses en main.

Square Enix ne laissera rien passer

Rejoindre l'industrie du jeu vidéo fait-il encore rêver aujourd'hui ? Compte tenu de l'état actuel, les équipes de développement subissent une pression considérable. Le risque de perdre leur travail a considérablement augmenté, tandis qu'un part du public se montre de plus en plus virulente avec elles. C'est d'ailleurs sur ce point que le studio japonais Square Enix a décidé d'agir.

Square Enix ne tolérera pas le harcèlement et prendra les mesures nécessaires. Square Enix, sur sa page dédiée à la politique du groupe en matière de harcèlement des clients

Vendredi 10 janvier, Square Enix a mis à jour sa politique vis-à-vis du harcèlement venu des « clients », donc des joueurs en l'occurrence. Le studio n'a pas manqué de relever des agissements qui « n'empêchent pas seulement [ses] employés et [ses] partenaires de travailler en toute sécurité, mais causent également des perturbations pour les autres clients ».

© Oktra

En conséquence, il a mis en place un nouveau règlement et assure qu'il prendra les mesures nécessaires face à tout manquement. Plusieurs points seront ainsi jugés répréhensibles par Square Enix, en conformité avec la juridiction japonaise :

Harcèlement : Acte de violence, comportement violent Langage abusif, intimidation, coercition, contrainte, poursuite ou réprimande excessive Diffamation, déni de personnalité, attaque personnelle (y compris par courrier électronique, formulaire de contact, commentaire ou publication sur l'internet), notification préalable d'un acte répréhensible, notification préalable d'une obstruction aux affaires. Demandes de renseignements persistantes, visites répétées Intrusion en visitant ou en séjournant dans un bureau ou une installation connexe sans autorisation Contrainte illégale, y compris par le biais d'appels téléphoniques et de demandes de renseignements en ligne Discours et comportement discriminatoires concernant la race, l'ethnie, la religion, l'origine familiale, la profession, etc. Atteinte à la vie privée par la prise de photos ou d'enregistrements vidéo sans consentement. Harcèlement sexuel, harcèlement criminel, comportement répété de harcèlement criminel.

Exigence injustifiée : Changement ou échange déraisonnable de produits ou demande de compensation monétaire Réponse ou demande d'excuses déraisonnables (y compris une réponse ou une demande d'excuses en face à face précisant la position de notre employé ou de nos partenaires) demandes excessives de fourniture de produits et de services dépassant les normes socialement acceptées demandes déraisonnables et excessives de sanctions à l'encontre de nos employés.



Un changement nécessaire dans le monde du jeu vidéo

Les exemples de harcèlements de masse de la part du public à l'encontre des studios de développement se sont multipliés ces dernières années. On peut évoquer Ubisoft, victime d'un bashing systématique quels que soient ses projets. Ou encore le cas particulièrement violent du jeu The Last of Us Part II. Pour rappel, en plus des insultes à l'encontre des équipes de Naughty Dog, des joueurs avaient menacé l'actrice Laura Bailey ainsi que son jeune fils, simplement parce qu'ils n'appréciaient pas son personnage.

C'est donc une décision radicale mais parlante qu'a prise Square Enix. Le studio a lui-même été confronté à des cas graves de harcèlement. Par exemple, Naoki Yoshida, le producteur de Final Fantasy 14, était intervenu pour exiger que les joueurs cessent leurs insultes transphobes à l'égard de la comédienne Sena Bryer, qui double en anglais Wuk Lamat dans le DLC Dawntrail.

Wuk Lamat dans Final Fantasy XIV Dawntrail. © Square Enix

Désormais, Square Enix ne laissera plus rien passer. Le studio se montre décidé à montrer que ce type de comportement n'est pas tolérable. Reste à savoir si cette prise de position servira d'exemple à d'autres. Il faut en plus noter qu'il est compliqué de poursuivre en justice des individus qui agissent en ligne. Néanmoins, c'est un premier pas plus que louable.