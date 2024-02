Récemment, Square Enix a communiqué ses objectifs pour l’année à venir et certaines annonces vont en ravir plus d’un. Il va y avoir du nouveau pour le studio !

Comme pour chaque trimestre, beaucoup d’entreprises publient leurs rapports financiers pour leurs trois derniers mois, mais aussi leurs objectifs pour les mois suivants. Ces documents officiels sont l’occasion de glaner quelques informations intéressantes concernant le futur de certains jeux et studios. En ce début du mois de février, on a quelques bonnes nouvelles grâce à cela, d’abord avec Ubisoft qui a partagé sa volonté de sortir XDefiant avant fin mars 2024. Mais ça ne s’arrête pas là et Square Enix a aussi son lot de belles surprises avec son propre rapport.

Square Enix veut changer les choses !

Le bulletin de fin trimestre pour Square Enix n’est pas le plus florissant qu’ils aient connu. Ce n’est pas catastrophique du tout, mais beaucoup de chiffres sont en baisse. Néanmoins, l’entreprise japonaise est alerte et a prévu de redresser la barre ! Dans son communiqué, le studio dévoile vouloir améliorer la qualité de ses jeux. Pour ce faire, ils vont réduire la part des jeux développés en externe pour augmenter celle de ceux qui sont développés en interne. Cela a pour but la réalisation de vrais AAA sur lesquels ils auront un contrôle total. Des jeux d’une qualité supérieure créés de A à Z chez eux auront pour bénéfices d’augmenter la marge sur ces derniers tout en assurant plus de ventes. Ces changements auront lieu dès le printemps prochain.

Final Fantasy XIV Dawntrail - Square Enix

Qu’est ce qui explique ces changements ?

Dans ce communiqué, on se rend compte que plusieurs des catégories des jeux de Square Enix ne réalisent pas les bénéfices escomptés. D’abord, les ventes des jeux mobiles déclinent d’année en année, et ce, malgré la sortie de Final Fantasy VII Ever Crisis en 2023, un soft de la licence phare du studio. De la même façon, les chiffres de la catégorie MMO sont en baisse. Heureusement, Final Fantasy 14, le jeu le plus rentable de la saga, va bientôt se doter d’une nouvelle extension en 2024 : Dawntrail. C’est bien Final Fantasy qui fait les meilleurs scores chez Square Enix puisque les chiffres pour le segment “Jeux HD” sont en hausse grâce à Final Fantasy 16 (vendu à 3 millions d’exemplaires en une semaine), mais aussi Final Fantasy Pixel Remaster Series.

Grâce à cette marque forte, on ne peut pas dire que le constat soit alarmant. D’autant plus que la société semble plutôt stable puisque les chiffres sont similaires à ceux de novembre dernier. Globalement, les ventes et bénéfices ont baissé de 2.6 % d’avril 2023 à décembre 2023. On peut s’attendre à ce que Square Enix rattrape ces pertes avec la sortie de Final Fantasy VII Rebirth.