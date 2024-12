Décidément, le secteur des jeux-service commence à devenir un véritable no man's land. En dehors de grosses productions qui ont su se positionner assez tôt sur leur marché, ou de titres plus récents suffisamment solides pour rassembler une communauté sur le long terme, on ne compte plus le nombre d'annulations avant ou après sortie. Après The Last of Us Online, Concord et XDefiant, c'est un jeu gratuit de Square Enix qui fermera bientôt ses portes.

Square Enix signe doucement la fin d'un de ses derniers jeux

C'était une tentative bien inspirée, peut-être un peu trop même, pour fonctionner. Foamstars, soit le Splatoon de PlayStation, n'aura pas fait long feu. Édité et sous-développé par Square Enix, ce shooter gratuit n'avait pas prétention de révolutionner le genre. Pour autant, il a bien tenté de conquérir un public de plus en plus large. D'abord, payant, il s'est vu offrir aux abonnés du PS Plus en février dernier, avant de passer en free-to-play cet été. Cela n'aura finalement pas été suffisant.

Eh oui ! Square Enix l'annonce à demi-mot dans un communiqué : la fin de Foamstars est proche. En fait, la nouvelle saison, « Que la fête continue », sera la dernière du jeu. Toujours accessible sur PS4 et PS5, elle se tiendra du 13 décembre 2024 au 17 janvier 2025.

Quels sont les plans pour l'avenir de Foamstars ?

Passé cette date, Foamstars sera toujours accessible et continuera d'accueillir du nouveau contenu. Cependant, Square Enix ne compte plus s'investir de la même façon. Fini les saisons ! Les précédentes seront d'ailleurs mises à disposition de tout le monde pour revivre les événements organisés.

À la place, les équipes prévoient de maintenir les « Fêtes extrêmes », qui se tiendront toujours chaque samedi, de 3h à 14h59. Les défis resteront également en place, mais se renouvelleront toutes les 4 semaines au lieu de 5 auparavant. Enfin, les « Fêtes classées » vont se transformer en « Coupes Foamstars ». Selon le communiqué de Square Enix, « Chaque COUPE FOAMSTARS portera le nom d'une Foamstar spécifique et alternera toutes les quatre semaines ».

Par conséquent, si le public ne revient pas sur la scène de Foamstars, on peut s'attendre à une clôture définitive des serveurs dans les mois à venir. On sent bien que Square Enix tend à lancer une nouvelle dynamique pour son free-to-play, tout en se mettant en retrait. Maintenant, seul l'avenir nous dira si la formule fonctionnera davantage.