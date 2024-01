La franchise Spyro pourrait faire son grand retour en 2024, et cette fois, on peut être quasiment sûr de ce qu'on avance. Ce serait le rêve pour les fans qui attendent un nouveau jeu depuis toutes ces années.

Insomniac Games fut responsable de la création de nombreuses licences cultes, à l'image de Spyro. Vous connaissez sans doute le petit dragonnet violet, au moins de nom. Ses aventures ont démarré sur PS1, et il y a eu de nombreux opus qui ont suivi. Ensuite, la franchise est passée aux mains d'Activision qui a fait Skylanders. Pour finir, une compilation de remakes des trois premiers jeux a vu le jour en 2018, et depuis, c'est le calme plat. On constate donc que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu droit à un titre inédit qui serait entièrement consacré à Spyro. Mais ça va visiblement bientôt changer.

Spyro de retour en 2024 ?

Pour l'instant, il vaut mieux ne pas s'avancer trop vite, mais les indices commencent à s'accumuler. L'année dernière, Toys for Bob, qui est maintenant en charge de la série, avait enflammé la communauté avec un tweet. On y voyait un montage patchwork avec des photos du studio, une image de Call of Duty Modern Warfare 2, mais surtout... Spyro. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un nouveau jeu en chantier ? A l'époque, c'était difficile de se positionner sur le sujet. Aujourd'hui, on peut en être quasiment certain.

Pour cause, le compte officiel X (anciennement Twitter) de Spyro a posté le message suivant : « 2024 Motto » accompagné d'une image du dragonnet. Dessus, on peut lire la phrase « Vous devez croire ! ». De toute évidence, on est face à la preuve qu'un titre inédit est en cours de développement. Bien sûr, on n'a aucune information supplémentaire à fournir, ce qui laisse une question en suspens. En effet, il pourrait s'agir d'un remaster ou d'une refonte totale.

On n'est pas à l'abri d'un nouveau remake comme ce fut le cas en 2018. On l'a déjà dit plus haut, mais des Spyro, il y en a eu plein, et ils peuvent être susceptibles d'être revisités par le studio. Par contre, les fans vont devoir se préparer à un autre potentiel changement. Eh oui, Microsoft a finalisé le rachat d'Activision-Blizzard, ce qui veut dire que la licence lui appartient. Est-ce que le prochain jeu sera une exclusivité Xbox ? Actuellement, on ne peut pas se prononcer, mais c'est une possibilité à ne pas écarter. Quoi qu'il en soit, l'avenir s'annonce radieux pour la franchise, et on ne pourrait pas demander mieux.