Pourrait-on prochainement avoir droit à une bonne nouvelle si l'on est fan de Spyro ? Ce qui est certain, c'est que quelque chose se trame au sein du studio Toys for Bob.

Cela fait un moment que les fans de Spyro the Dragon attendent un nouvel opus. Et récemment, l'espoir semble renaître. Le studio Toys for Bob, responsable des derniers jeux Spyro et Crash Bandicoot, a fait une refonte de son site web en mai 2024. Depuis, les spéculations vont bon train, notamment autour d’un jeu mystérieux en développement.

Une refonte qui sème le doute pour Spyro

En relançant leur site, Toys for Bob a mis en avant ses projets passés, notamment Spyro et Crash Bandicoot. Ces deux personnages emblématiques sont présents un peu partout sur la page d’accueil, rappelant l’héritage du studio. Mais un détail a surtout retenu l’attention des fans : un jeu mystérieux, à peine dévoilé, recouvert d’un voile violet.

Ce violet, couleur emblématique de Spyro, a rapidement enflammé les discussions sur les réseaux sociaux. Des comptes spécialisés comme Spyro Universe ont repris cette information, relançant l’idée qu’un nouveau jeu Spyro pourrait être en développement. Même si rien n’a été officiellement annoncé, ces indices ont suffi à faire rêver les fans.

Un jeu mystère.

Toys for Bob : vers plus de liberté ?

Depuis l’acquisition de Activision par Microsoft, le studio Toys for Bob a gagné en indépendance. Cela pourrait lui permettre de se concentrer sur des projets plus proches de son cœur de métier. Après la sortie de Crash Bandicoot 4: It's About Time, un cinquième volet, avec Spyro en personnage jouable, était en préparation. Cependant, à cause des ventes décevantes de Crash 4, ce projet a été annulé et le studio a été temporairement réaffecté à des tâches liées à Call of Duty.

Mais depuis son retour à une certaine autonomie, Toys for Bob semble vouloir renouer avec ses franchises favorites. D’ailleurs, leur site ne mentionne même pas leur travail sur Call of Duty, ce qui montre probablement un certain détachement de cette période. Cela laisse penser que le studio pourrait bien revenir à des projets comme Spyro et Crash Bandicoot.