Un certain leaker vient de dévoiler une pluie d'informations au sujet de Spyro 4, le soi-disant retour de la célèbre franchise. Sa sortie ne fait visiblement plus aucun doute.

Il y a un certain nombre de franchises dont on attend le retour avec impatience. Parfois, on n'a pas beaucoup d'espoir de les voir renaître d'entre les morts. Mais dans d'autres cas, on a droit à des indices plutôt croustillants, comme c'est le cas pour Spyro. Le petit dragon violet serait peut-être de retour dans un nouvel opus, après des années d'absence. Jusqu'ici, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Cependant, un gros leaker vient de faire des révélations sur ce jeu qui vont sûrement mettre le feu aux poudres.

Spyro 4, une réalité ? Il n'y a quasiment plus aucun doute

Ces informations nous viennent de Canadian Guy Eh, qui est bien connu pour son contenu autour de cette licence et de Crash Bandicoot. Notre homme a sorti une nouvelle vidéo parlant de Toys for Bob, et plus précisément d'un jeu qui serait en développement chez eux : Spyro 4. Il commence par nous expliquer qu'au cours des derniers mois, il a discuté avec de nombreuses personnes travaillant dans l'industrie. Et à chaque fois, il y avait des rumeurs autour d'une suite. Les sources n'ont bien évidemment pas été révélées.

Il continue en parlant de sa venue à la PAX East, le 20 mars dernier. Il s'est entretenu avec plusieurs développeurs, dont certains qui ont directement mentionné Spyro 4. L'un d'entre eux a d'ailleurs tenu des propos que le leaker avait déjà entendu par le passé. Mais ce n'est pas la plus grosse cartouche qu'il a en réserve vis-à-vis de ce jeu mystérieux. Pour vous remettre dans le contexte, il y a peu, un article a été publié par Jez Corden, détaillant un accord conclu entre Microsoft et Toys for Bob pour mettre sur pied le premier jeu indépendant du studio.

Celui-ci « ressemblerait à d'anciens jeux de la firme ». Canadian Guy Eh nous informe qu'il était déjà au courant de ça avant la publication de l'article. Suite à sa diffusion, il en a parlé avec différentes personnes à la PAX East. Dans le lot, il y en a une qui est formelle : Spyro 4 est en chantier depuis janvier 2024. Bon, vous l'aurez compris, tout ceci est à prendre avec des pincettes. Néanmoins, force est de constater que les indices s'accumulent, ne laissant presque plus de place au doute quant à l'existence de ce titre.

Toys for Bob joue avec nos émotions

Eh oui, on parle souvent des rumeurs, mais le studio lui-même a déjà joué avec nos émotions à ce niveau-là. Par exemple, en janvier dernier, le compte officiel X (anciennement Twitter) de Spyro a posté le message suivant : « 2024 Motto » accompagné d'une image du dragonnet. On pouvait alors lire la phrase suivante : « Vous devez croire ! ». Difficile de ne pas y voir une confirmation plus ou moins subtile. D'autant plus que ça coïncide avec la date du début du développement dont on a parlé ci-dessus, même si ce n'est pas officiel.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu, Toys for Bob a publié un autre message qui a mis la puce à l’oreille de plusieurs personnes. Lorsqu’il a annoncé sa séparation d’Activision pour devenir indépendant, il a précisé qu’il fallait rester à l’affût de ses futurs projets d’une façon assez singulière. Il a dit « Keep your horns on », ce qui peut être plus ou moins traduit en « Gardez vos cornes à l’affût ». Une référence directe à notre ami Spyro. Tout ça pour dire que ça commence à sentir bon cette histoire.