Le leaker et dataminer Visceral aurait en effet découvert une mécanique unique qu'utiliserait Splinter Cell Remake. Basée sur les technologies modernes, celle-ci pourrait totalement changer la manière d'aborder un jeu d'infiltration. Espérons alors qu'il ne s'agit pas d'une simple rumeur, tant le potentiel d'une telle fonctionnalité donne envie.

Splinter Cell Remake, ou le retour du roi de l'infiltration ?

Aux dernières nouvelles, Splinter Cell Remake pourrait sortir de l'ombre bientôt. Il n'est en tout cas pas exclu que Sam Fisher s'infiltre dans l'Ubisoft Forward prévu le 10 juin prochain. Rappelons que cela fait depuis 2013 que les fans de la franchise d'infiltration sont orphelins. Non content de faire un retour remarqué, le remake d'un des ténors du jeu d'infiltration pourrait le faire de fort belle manière.

En plus de profiter du solide moteur Snowdrop utilisé par Avatar: Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws, Splinter Cell Remake pourrait faire usage de technologies modernes dans ses mécaniques de jeu. Visceral a en tout cas fait une découverte en ce sens indiquant que le titre pourrait exploiter le ray tracing d'une manière unique. Les ennemis pourraient en effet détecter le joueur grâce à ces rayons tant visuels qu'audio.

Sam Fisher devra cacher les rayons de ses iconiques lunettes

Une telle utilisation du ray tracing comme mécanique de jeu à part entière serait ainsi une première dans un jeu d'infiltration. Splinter Cell Remake pourrait alors réaliser un double exploit. Celui de remettre cette franchise phare d'Ubisoft sur le devant de la scène, et établir un nouveau standard dans son propre genre. Si on occulte bien sûr le fait que les ennemis ne voient pas les iconiques lumières vertes des lunettes de Sam Fisher. Si cette mécanique centrée sur le ray tracing est bien utilisée, on peut légitimement se demander si les reflets desdites lunettes seront également pris en compte.

Bien entendu, tout ceci n'est pour l'instant qu'une rumeur. Pour en avoir la certitude, il faudra attendre une annonce officielle d'Ubisoft. Espérons donc que la conférence Forward à venir dans moins de deux mois permettra d'apporter quelques éléments de réponse aux fans en manque de Splinter Cell. Les fans d'Assassin's Creed devraient également être gâtés par l'annonce du très attendu Red se déroulant au Japon.