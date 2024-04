La branche Ubisoft derrière Splinter Cell Remake a en effet tout récemment mis en avant les lunettes iconiques de Sam Fisher. Pour ajouter du feu à la conspiration, cela s'est fait en même temps que l'annonce du prochain événement en direct d'Ubisoft. Sam Fisher ne croit pas aux coïncidences.

Splinter Cell Remake enfin sous la lumière des projecteurs ?

Cela va faire trois ans qu'un Remake de Splinter Cell a été annoncé, avec Ubisoft Toronto à la tête du jeu. L'idée était de refaire entièrement le légendaire premier opus sorti en 2002 grâce au moteur Snowdrop. Rappelons que c'est le moteur qui a propulsé dernièrement Avatar: Frontiers of Pandora. L'iconique licence d'infiltration pourrait ainsi être plus belle que jamais.

Nous n'avons ensuite plus entendu parler officiellement du jeu depuis 2022. Ubisoft avait alors annoncé que le Remake très attendu était encore loin de sortir. Une mise en garde confirmée début janvier de cette année par l'insider Tom Henderson. Un coup de poignard dans le cœur des fans de Splinter Cell, qui n'ont plus vu de jeu mettant en scène Sam Fisher depuis Blacklist en... 2013 ! Mais cela pourrait finalement bientôt changer. Ubisoft Toronto a en effet remplacé la bannière de sa page Facebook par un visuel sans équivoque. Ce changement a été opéré tout juste après l'annonce de la date du prochain Ubisoft Forward, le 10 juin.

Un Ubisoft Forward majeur à venir

Il se pourrait ainsi que le rendez-vous estival d'Ubisoft soit riche en annonces fortes cette année. Nous devrions notamment avoir droit à une tribune particulière accordée au très attendu Star Wars Outlaws. Assassin's Creed Red pourrait également enfin se montrer dans une vidéo de gameplay. Ne reste plus qu'à ajouter un trailer en bonne et due forme pour Splinter Cell Remake, et la fête serait plutôt complète.

Pour l'heure, il convient toutefois de prendre tout cela avec de prudentes pincettes. Sam Fisher sortira de sa cachette en temps et en heure, et on l'espère plus en forme que jamais. Malheureusement, la version française devra se passer de l'iconique voix de Daniel Beretta, décédé à l'âge de 77 ans le 23 mars dernier...