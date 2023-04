Sam Fisher manque à beaucoup de fans de jeux vidéo. Contrôler l'espion dans Splinter Cell était un véritable plaisir. La licence composée de six épisodes principaux nous a permis de découvrir une nouvelle façon d'appréhender l'infiltration dans les jeux vidéo. Avec son système d'ombre et de lumière et la large palette de mouvements et d'équipements de Sam Fisher, Splinter Cell s'est placé comme un concurrent sérieux à Metal Gear Solid. Après des années d'absence, Splinter Cell va faire son retour avec un remake du premier épisode. Ubisoft prévoyait aussi un autre projet autour de la série, beaucoup plus étonnant cette fois. Malheureusement, celui-ci aurait été purement et simplement annulé.

Splinter Cell Hunters, un battle royale qui s'annonçait original

Dans un post publié sur 4Chan, un insider révèle avoir été testeur sur un jeu qu'Ubisoft développait. Il s'agissait d'un battle royale nommé Splinter Cell : Hunters. En juillet 2022, il aurait participé à son dernier test du TPS, qui devait être annoncé dans les semaines suivantes. Dans Splinter Cell : Hunters, le joueur avait la possibilité de choisir un opérateur espion, puis d'infiltrer une base avec un coéquipier. La zone démilitarisée de Washington était la seule map disponible à l'époque, selon le testeur. Le but était d'éliminer l'une des quatre cibles définies avant de voler une cache de butin et de s'exfiltrer. La dimension battle royale tenait au fait que 15 autres binômes de joueurs partageaient le même objectif.

Comme dans le mode coop de plusieurs opus de Splinter Cell, certaines zones ne pouvaient être atteintes qu'en coopérant à deux. Les gadgets comme les lunettes de vision nocturnes ou les drones étaient aussi de la partie. Autre mécanique intéressante, mourir faisait du joueur un "merc". Il devenait alors allié de l'IA et devait éliminer un espion pour retrouver son rôle d'origine. Éliminer son ancien coéquipier transformait alors le joueur en "espion traître". Il était ensuite mis en équipe avec un autre traître. Le testeur explique aussi du contenu lié à The Division ou Rainbow Six pouvait être obtenu dans le passe de combat de Splinter Cell : Hunters.

© Ubisoft

Un remake lui aussi en difficulté ?

Il convient tout de même de prendre ces informations avec des pincettes, mais le niveau de détails sur ce fameux Splinter Cell : Hunters en PvPvE laisse penser que le testeur dit vrai. Le titre, qui faisait la part belle à l'infiltration et sanctionnait les joueurs un peu trop téméraires, ne devrait jamais voir le jour. Le testeur n'a plus eu de nouvelles depuis. Cette annulation est encore un coup dur pour la série. Espérons que le remake du premier épisode, dont nous n'avons presque rien vu à part quelques images, ne subisse pas le même sort.