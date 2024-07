L'éditeur français Ubisoft est toujours aussi prolifique en termes de projets. Cela dit, la nouveauté du moment et qu'en plus des titres originaux, les studios préparent des remake. Tout dernièrement, Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, confirmait que plusieurs revisites de la saga Assassin's Creed sont prévues. De même, le remake de Prince of Persia: Les Sables du temps s'est enfin montré lors du Summer Game Fest 2024. Mais beaucoup attendent le retour d'une autre licence-phare de l'éditeur : Splinter Cell.

De fait, Sam Fisher reviendra bien dans Splinter Cell Remake. Cela faisait quelques années que ce héros iconique du genre de l'infiltration se faisait très discret. Ubisoft Toronto planche actuellement sur cette réitération très prometteuse. Cependant, le studio a connu des coups durs ces derniers temps, et cela ne s'arrête pas... Faut-il s'inquiéter pour ses projets en cours ?

Un allègement malheureux pour Ubisoft et Splinter Cell

Nos confrères de PC Gamer l'ont rapporté en fin de semaine dernière : Ubisoft Toronto s'apprête à licencier. Le studio canadien est connu pour avoir contribué à plusieurs des plus grosses franchises de l'éditeur, parmi lesquelles Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs ou encore Splinter Cell. C'est aussi lui qui planche sur le remake de cette dernière, en même temps que sur le remake de Prince of Persia, deux titres d'ampleur donc.

Vraisemblablement, cette réorganisation viserait à un meilleur équilibre entre les ressources allouées aux différents projets. De fait, un représentant d'Ubi Toronto a confié que le studio « a décidé de procéder à un réalignement ciblé afin de s'assurer qu'elle pourra respecter sa feuille de route ambitieuse ». Or, ce remaniement s'accompagne d'un licenciement qui « aura malheureusement un impact sur le rôle de 33 membres de l'équipe qui quitteront Ubisoft ». Bien que le studio s'engage à les soutenir dans ces départs contraints, notamment via les indemnités dues, ce sont donc 33 noms qui s'ajoutent à la liste de tous ceux congédiés, y compris chez Ubisoft, depuis quelques années au sein de l'industrie vidéoludique.

Ces licenciement surviennent alors que le remake de Prince of Persia s'est enfin dévoilé concrètement. Le fait que le studio planche sur deux projets importants auraient laissé croire qu'il rencontrait une croissance favorable. Or, ce chamboulement au sein des équipes laisse dubitatif. Plus encore, on peut se préoccuper du sort fait au remake de Splinter Cell. Si Ubisoft a garanti que son « plan reste inchangé », il faut espérer que son développement se déroulera dans les meilleures conditions.