On a des nouvelles de Splinter Cell Remake via une offre d’emploi. Ubisoft livre de nouveaux détails sur sa vision du jeu et ça ne fait pas que des heureux.

Le remake de Splinter Cell n’en est qu’au début de son développement, mais l’éditeur planche déjà sérieusement sur le sujet. Aujourd’hui, nous en apprenons davantage sur ce projet mystérieux avec une information qui pourrait déplaire aux puristes.

Une histoire complètement différente pour Splinter Cell Remake ?

Les choses avancent du côté de Splinter Cell Remake. Alors que le jeu tant espéré des fans n’en est qu’au début de son développement, Ubisoft continue de gonfler les rangs pour le projet. L’éditeur français est actuellement à la recherche d’un scénariste qui sera chargé de réécrire entièrement l’histoire. « En s’appuyant sur le premier jeu Splinter Cell comme base, nous réécrivons et actualisons l'histoire pour un public moderne. Nous souhaitons conserver l'esprit et les thèmes du jeu original tout en explorant nos personnages et le monde pour les rendre plus authentiques et crédibles », peut-on lire dans l’offre d’emploi.

L’idée serait alors de « créer une expérience narrative cohérente et captivante pour un nouveau public », tout en essayant de plaire aux fans de la première heure. La technologie et les enjeux ont bien changé depuis 2002, il est normal qu’Ubisoft cherche à moderniser Splinter Cell Remake pour qu’il soit dans l’ère du temps. Des changements seront évidemment opérés du côté du gameplay et évidemment des graphismes. A cette annonce, quelques fans ont déjà fait part de leur inquiétude, de leur mécontentement. « Ça sent la censure », « Ça va être woke » et autres commentaires parfois bien acérés déferlent sur les réseaux sociaux et forums. Il faudra attendre encore quelques années avant de savoir si l’éditeur est bien parvenu à « préserver ce qui est au cœur de l’expérience Splinter Cell » comme il le précise dans cette même offre.