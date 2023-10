Splinter Cell fait indéniablement partie des symboles du jeu d'infiltration. La licence n'a pas montré le bout de son nez depuis un certain temps, mais le vent est en train de tourner. En effet, le remake du premier opus a été annoncé en grande pompe et les fans attendent maintenant d'en savoir plus. Néanmoins, nous n'avons pas grand-chose à se mettre sous la dent, étant donné que le chantier n'est pas très avancé. Toutefois, une information capitale a été débusquée.

Splinter Cell Remake recrute

Développé par Ubisoft Toronto, Splinter Cell Remake a été dévoilé en 2022 à l'occasion des 20 ans de la franchise. Un beau cadeau pour les fans de la première heure. Le projet est encore assez jeune, et de ce fait, seuls des concept arts du jeu sont disponibles sur la Toile. Depuis, c'est le silence radio. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. En effet, il y a actuellement 12 offres d'emploi sur le site du studio. Ces dernières sont dédiées au remake de Splinter Cell. On retrouve le poste d'animateur gameplay, de narrative designer, mais aussi de level designer. En bref, pas mal de positions importantes dans le développement d'un jeu, dont un directeur artistique technique.

Ces offres d'emploi portent à croire qu'Ubisoft va maintenant intensifier le développement de Splinter Cell Remake. Par contre, il faut visiblement s'armer de patience. Au vu des postes recherchés, on se doute que le chantier de cette refonte complète va mettre un certain temps avant d'être conclu. Il ne faut donc pas espérer avoir une bande-annonce ou une date de sortie de sitôt. Pour quelques fans, ce n'est pas dramatique, du moment qu'il ne subit pas le même sort que l'un de ses confrères.

Le mystérieux projet annulé

Eh oui, Splinter Cell Remake n'était visiblement pas le seul projet mis sur pied par Ubisoft pour redonner un coup de boost à la licence. En avril dernier, un insider révélait l'existence d'un battle royale nommé Splinter Cell : Hunters. Le TPS demandait au joueur d'infiltrer une base ennemie avec un coéquipier. Le but était simple, il fallait éliminer l'une des quatre cibles définies avant de voler une cache de butin et de s'exfiltrer. Seulement voilà, 15 autres binômes de joueurs partageaient un objectif similaire. L'aspect battle royale prenait alors tout son sens.

Un certain Splinter Cell VR avait quant à lui été annoncé avant d'être annulé quelques temps plus tard. Si on regrette l'annulation de ces projets, le remake, lui, n'a pas à s'en faire. Ces fameuses offres d'emploi ont rassuré la communauté qui a hâte de voir le résultat. Pour rappel, la proposition de cette réimagination sera un peu différente pour coller à l'époque actuelle.