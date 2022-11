Splinter Cell Remake n’en est qu’au début de son développement, mais l’éditeur français travaille activement sur le projet réclamé depuis de nombreuses années par les fans. Si le jeu tant espéré a perdu l’une de ses têtes pensantes, les choses semblent avancer en interne. A l’occasion du vingtième anniversaire de la licence, Ubisoft a dévoilé de premières images du remake qui vont déjà saliver les fans les plus hardcores.

Des premières images pour Splinter Cell Remake

On a des nouvelles de Splinter Cell Remake. Pas d’offre d’emploi qui dévoile à l’avance quelques changements nécessaires, mais bien des informations officielles. Pour célébrer les 20 ans de la licence que l’on pensait depuis longtemps oubliée, Ubisoft a partagé de premières images du jeu. A ce stade du développement, il s’agit évidemment de concept arts qui tendent à capturer la direction artistique, le ton et l’ambiance de ce Splinter Cell Remake. L’éditeur profite de cette nouvelle vidéo pour confirmer ce que l’on savait déjà : ce ne sera pas « simplement un remaster ». Tout sera recréé à partir de zéro avec de nouveaux assets.

« Nous avons pour objectif de créer un remake de haut niveau pour nous aider à bâtir des fondations solides pour la franchise à l’avenir » explique Ubisoft. Splinter Cell Remake ne serait donc que le début, et les développeurs pensent déjà à la suite si le succès est au rendez-vous. Peu de détails ne sont pour le moment connus autour du jeu si ce n’est qu’il opérera de nombreux changements dans l’histoire et la narration afin d’attirer une nouvelle audience et toucher un « public moderne ». L’esprit et les thèmes du jeu original seront malgré tout conservés, mais l’éditeur souhaite profiter de ce remake pour rendre les personnages et l’univers « plus authentiques et crédibles ». Aucune fenêtre de sortie n'a été avancée, il faudra prendre son mal en patience avant de découvrir le retour de Sam Fisher.