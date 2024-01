Lorsqu'on parle de jeux d'infiltration, on pense parfois à la franchise Splinter Cell. Malheureusement pour les fans de cette dernière, c'est le calme plat depuis pas mal de temps. Mais Ubisoft a bel et bien un projet sur le feu : un remake du premier opus. Le problème, c'est qu'on n'a quasiment aucune information sur lui. Où en est le développement ? Est-ce qu'un premier trailer va sortir cette année ? C'est ce genre de questions qu'on se pose assez souvent. Et bonne nouvelle, la fenêtre de sortie aurait finalement été découverte.

Splinter Cell Remake n'est pas prêt de sortir

Ne vous emballez pas trop vite, car ça risque de faire des déçus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que cette information nous vient de Tom Henderson. Si vous ne le connaissez pas, c'est un insider qui a déjà fait ses preuves par le passé. On ne peut pas se fier à 100% à ses propos, mais c'est plus rassurant lorsque ça vient de lui. Du coup, notre homme nous explique que Splinter Cell Remake arrivera dans la période comprise entre 2025 et 2026. Une fourchette plutôt large, mais qui a le mérite de nous faire comprendre une chose : il faut être patient.

On n'est pas spécialement surpris. Actuellement, à part des concept arts de Splinter Cell Remake, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. En octobre dernier, on a compris que le développement allait prendre de la vitesse, avec les 12 offres d'emploi repérées sur le site d'Ubisoft. On retrouvait le poste d'animateur gameplay, de narrative designer, mais aussi de level designer. Des positions importantes, qui montrent que le rythme va s'intensifier.

En tout cas, l'insider a l'air de se spécialiser dans les dates et les fenêtres de sorties. Récemment, il a dévoilé que Star Wars Outlaws allait débarquer dans la première moitié de 2024, suivi d'Assassin's Creed Red un peu plus tard. Tout ça, c'est bien évidemment à prendre avec des pincettes. Cependant, dans le cas du remake de Splinter Cell, étant donné qu'on n'a toujours pas de nouvelles de lui, ce ne serait pas une grande surprise qu'il débarque aussi tard. Alors oui, ça brise un peu les rêves des fans qui l'attendent de pied ferme depuis sa présentation en 2022. Toutefois, Henderson a une autre annonce pour vous.

Ghost Recon, bientôt de retour ?

Cette fois, ça ne concerne pas le remake de Splinter Cell, mais plutôt la franchise Ghost Recon. Visiblement, un nouvel opus serait en chantier. En vérité, on a déjà vu ces rumeurs il y a environ deux ans. Henderson nous en parle à nouveau aujourd'hui, en précisant que ça a un nom de code bien précis : Project Over. Pour l'instant, il n'en dit pas plus, mais ça a suffi à mettre l'eau à la bouche de quelques fans. Reste à savoir si les choses vont bien avancer cette année, ou si des mauvaises nouvelles se profilent. Un Ubi Forward pour calmer les craintes de la communauté ne serait pas de refus.