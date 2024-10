Depuis son annonce en 2021, le remake de Splinter Cell fait beaucoup parler de lui. Pour les fans, c'est un retour aux sources très attendu. Cependant, des rumeurs ont circulé récemment, suggérant que le projet pourrait avoir été annulé en silence. Heureusement, de nouvelles informations rassurent sur l'avancement du développement.

Des progrès en coulisses pour Splinter Cell Remake

Sous le nom de code North, le jeu est en pleine production chez Ubisoft Toronto comme le reporte Insider Gaming. Contrairement aux précédents jeux Splinter Cell, qui utilisaient les moteurs Unreal 2 et 2.5, ce remake est développé avec le moteur Snowdrop. Ce moteur a déjà fait ses preuves sur des titres comme The Division 2 et le futur Avatar: Frontiers of Pandora. Grâce à ce choix technique, on peut s’attendre à des graphismes de haute qualité et une immersion visuelle à la hauteur des standards actuels.

Ubisoft a choisi de garder le gameplay linéaire de la série originale, plutôt que de suivre la tendance des mondes ouverts. Une décision qui devrait ravir les puristes. Cependant, même si le jeu conserve sa structure classique, il promet de nombreuses améliorations visuelles et ergonomiques pour s’adapter aux attentes des joueurs d’aujourd'hui. Comme l’a expliqué Matt West, le producteur du jeu, l’objectif est de capturer la magie des premiers Splinter Cell tout en modernisant certains éléments de design.

Une sortie encore loin

Malgré l'excitation, il faudra encore patienter. Aucune date officielle n’a été fixée, mais certaines sources estiment une sortie potentielle en 2026. Cela peut sembler loin, mais cela reflète l'ampleur du travail en cours et la volonté de bien faire les choses.

Ce remake de Splinter Cell s'inscrit dans une période où les reboots de franchises cultes sont très attendus. Grâce à l’utilisation de nouvelles technologies et à la volonté d’Ubi de respecter l’héritage du jeu, ce remake pourrait bien redonner vie à l'une des séries les plus emblématiques du jeu vidéo.

Source : Insider Gaming