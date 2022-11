C’était l’un des ténors des jeux d'infiltration et il s’apprête à revenir. Splinter Cell reviendra avec un remake à une date indéterminée. Un projet qui devrait permettre à Ubisoft de relancer la licence laissée depuis trop longtemps aux oubliettes. A l’occasion du vingtième anniversaire de la franchise, l’éditeur français a non seulement partagé des premières images du Splinter Cell Remake mais il a aussi fait un joli cadeau aux joueurs PC. Pour marquer le coup, le titre qui a initié la licence devient gratuit, mais pas pour longtemps.

Splinter Cell gratuit sur PC

Encore un nouveau jeu gratuit sur PC. Après Evil Dead the Game sur l’Epic Games Store hier, c’est aujourd’hui un titre érigé au rang de culte qui est disponible gratuitement. Pour célébrer le vingtième anniversaire des premières missions de Sam Fisher, Ubisoft a décidé d’offrir Splinter Cell. Encore une fois, ce cadeau ne concerne que les joueurs PC disposés à créer un compte sur l’Ubisoft Store. Rendez-vous donc sur la boutique de l’éditeur français (à cette adresse) pour réclamer votre dû. Mieux vaut ne pas traîner puisque le jeu ne sera gratuit que jusqu'au 30 novembre à 16h. Ce serait bête de passer à côté suite à un oubli.

Avec ce nouveau cadeau, Ubisoft régale les fans les plus impatients qui attendent de pied ferme Splinter Cell Remake, tout en permettant aux plus jeunes joueurs de découvrir l'origine de la licence. Pour rappel, ce premier épisode vous met dans la peau de Sam Fisher, un agent secret d’une branche de la NSA : Third Echelon. L’homme est envoyé sur le terrain pour empêcher une troisième guerre mondiale mondiale d’éclater, alors que les tensions internationales et le terrorisme cybernétique sont à leur paroxysme. Infiltrez-vous, obtenez des renseignements et sortez sans laisser de trace dans ce jeu gratuit où l’infiltration est le mot d’ordre.