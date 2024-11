Si les adaptations de jeux vidéo au cinéma ont eu le vent en poupe ces dernières années, notamment avec des films comme Uncharted, cela reste un exercice très délicat. On se souvient encore de l'échec cuisant (voire même de la catastrophe) qu’a été Borderlands récemment. Dans ce contexte, le film Splinter Cell n’a pas échappé aux difficultés et s’est retrouvé, lui aussi, dans une impasse.

Mauvaise nouvelle pour Splinter Cell

C’est une nouvelle qui risque de décevoir les fans de Splinter Cell. L’adaptation cinématographique avec Tom Hardy, annoncée il y a plus de dix ans, ne verra finalement pas le jour. Selon The Direct, le producteur Basil Iwanyk a confirmé que le projet avait été abandonné. Malgré de nombreuses tentatives, l’équipe n’a jamais réussi à surmonter les défis liés au script et au budget.

Depuis son lancement en 2002, la franchise Splinter Cell s’est imposée comme un pilier des jeux vidéo d’infiltration. Les joueurs incarnent Sam Fisher, un agent d’élite travaillant pour "Third Echelon", une division fictive de la NSA. La série a marqué des millions de fans avec son gameplay stratégique et ses intrigues immersives.

Un projet qui s'est enlisé

En 2012, une adaptation pour le grand écran avait été annoncée. Tom Hardy devait jouer Sam Fisher, et Doug Liman (Edge of Tomorrow) avait été choisi comme réalisateur. Le film promettait d’être un thriller intense, à la fois sombre et grand public, avec une classification PG-13. Mais le projet s’est rapidement enlisé. Les retards se sont multipliés, et aucun des nombreux scripts explorés n’a convaincu.

Dans une récente interview, Basil Iwanyk a exprimé ses regrets :

Ce film aurait été incroyable… Mais nous n’avons pas réussi à trouver la bonne formule, que ce soit pour le scénario ou le budget. Nous avons exploré un million de versions différentes, mais aucune n’a fonctionné.

Même si le film est annulé, tout n’est pas perdu pour les fans. Netflix prépare une série animée intitulée Splinter Cell: Deathwatch, prévue pour 2025. Avec Liev Schreiber au casting, cette série promet une vision moderne et intense de l’espionnage, adaptée à l’ère des conflits hybrides. La saga n'en reste pas moins assez maudite, avec plusieurs annulations déjà.

Source : The Direct