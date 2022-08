La sortie du TPS coloré Splatoon 3 en exclusivité sur Nintendo Switch est de plus en plus proche. Pour faire monter la hype, Big N diffusera un Direct complet dès cette semaine.

Splatoon 3 sera disponible le 9 septembre 2022 sur Switch et il est par conséquent plus que temps d'accélérer la communication autour du titre. Et Nintendo a décidé de prendre la parole cette semaine avec un nouveau rendez-vous.

Un Splatoon 3 Direct pour ce mercredi 10 août 2022

Réservez votre mercredi après-midi si vous voulez voir l'événement en direct. Une présentation de Splatoon 3 sera mise en ligne le 10 août 2022 à 15h tapantes ! Le constructeur ne fera pas les choses à moitié puisque cette vidéo pré-enregistrée durera tout de même 30 minutes. « Rendez-vous le 10/08 à 15:00 pour un #Splatoon3 Direct d'environ 30 minutes consacré à ce futur titre sur Nintendo Switch ! ».

Le programme exact n'a pas été divulgué mais on suppose que la firme s'arrêtera sur le multijoueur, le mode le plus important de la licence, et également sur le solo.

Splatoon 3 se déroule environ un an et demi après les événements de la Splatocalypse, dans une ville nommée Cité-Clabousse (également connue sous le nom de "ville du chaos"), stationnée dans une région appelée la Contrée Clabousse. Elle est situé loin de Chromapolis, le décor principal des deux premiers jeux de la série Splatoon. Le développement de la ville a augmenté rapidement alors que de plus en plus d'Inklings et d'Octalings ont commencé à déménager dans la ville du chaos. via Splatoon Fandom.

Ce sera aussi peut-être le lieu pour promouvoir une dernière fois la superbe Nintendo Switch aux couleurs de ce TPS. Celle-ci sera disponible un peu partout, jusqu'à épuisement des stocks, à partir du 26 août prochain.