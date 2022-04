Mis de côté en attendant le lancement de Kirby et le monde oublié, Splatoon 3 reviendra prochainement sur le devant de la scène. En attendant une communication plus flamboyante, Nintendo dévoile de nouvelles images du jeu.

Une flopée de nouvelles images de Splatoon 3

Non, non, Nintendo n’oublie pas Splatoon 3. Kirby et le monde oublié désormais sorti et The Legend of Zelda BOTW 2 repoussé, l’éditeur japonais pourrait prochainement concentrer sa communication autour de sa prochaine grosse cartouche. Quelque peu délaissé, le jeu de tir coloré s’était brièvement montré lors du Nintendo Direct de février pour présenter l’un de ses modes de jeu et confirmer sa sortie pour l’été 2022.

A défaut d'avoir de nouvelles informations ou une présentation dédiée, Big N a mis à jour le site officiel japonais du jeu dans le plus grand des silences. Pas de nouveaux détails croustillants sur les mécaniques de jeu au programme, mais une poignée d’images inédites. L’occasion de découvrir quelques environnements et des personnages en action.

Un rappel des mécaniques de base

Entre-temps, le compte Twitter officiel officiel de Splatoon 3 a recensé l’ensemble des mécaniques de base au TPS déjanté de Nintendo. L’éditeur rappelle par exemple qu’un Inkling est une créature capable de se transformer d'humanoïde en calamar à l’envi. Sous sa forme traditionnelle, cet être peut manier des armes et des équipement, tandis qu’il peut plonger dans des mares d’entre, recharger et nager quand il est en mollusque. Le but du jeu reste le même, utiliser l’encre colorée pour éclabousser ses adversaires et couvrir le terrain pour apporter des avantages à son équipe.

Déplacez-vous plus vite qu'un humanoïde en nageant à travers votre encre

Rechargez votre arme alors qu'elle est immergée dans votre encre

Cachez-vous / embusquez vos adversaires en plongeant dans votre encre

Nagez rapidement sur les murs et prenez l'avantage

Rien de neuf à l'horizon pour les joueurs de Splatoon les plus aguerris donc. Cependant, la communication autour du jeu pourrait s'intensifier dans les semaines à venir avec un Nintendo Direct à la clé.