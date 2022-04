Splatoon 3 n'est pas mort et le faisait savoir dernièrement avec de nouvelles images, en attendant mieux. Et c'est arrivé car Nintendo vient de communiquer plus sérieusement avec une date de sortie, et une belle vidéo de gameplay plein de peinture.

Quand sort Splatoon 3 ?

Vous pourrez peinturer les environnements de Splatoon 3 dès le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch. Il y a bien eu un décalage puisque cet épisode était prévu pour juillet, mais Xenoblade Chronicles 3 a finalement piqué cette place à la dernière minute.

Pour promouvoir le jeu, Nintendo a monté une vidéo de plus de trois minutes sur le mode Guerre de territoire. Un classique que maîtrise parfaitement les fans, mais pour les autres, explications. Dans ces affrontements à deux équipes de quatre, l'objectif est de barbouiller de peinture chaque recoin des décors. La team qui aura capturé le plus de territoires en ripolinant les environnements gagne. Simple ? Enduire d'encre les niveaux permet aussi de vous transformer en calamar pour avancer bien plus rapidement qu'en humanoïde.

Splatoon 3 vous enverra dans la "ville du chaos", Cité-Clabousse, et vous offrira de nouvelles armes (dont un arc), des techniques de déplacement inédites, des éléments de personnalisation et d'autres fonctionnalités.

Une surprise pour les abonnés Nintendo Switch Online

Avant de vendre ou de ranger Splatoon 2, et sous réserve d'être un abonné Nintendo Switch Online + Pack additionnel, le constructeur met à disposition, sans surcoût, l'extension Octo de Splatoon 2. Un mode solo inédit.

Vous y incarnez Numéro 8, le nouveau personnage aux allures d'Octaling, qui se réveille sur le quai obscur d'une station de métro sans le moindre souvenir. Frayez-vous un chemin à travers les 80 zones d'expérimentation pas très nettes qui composent ce gigantesque monde souterrain, et triomphez des missions variées qui mettront à l'épreuve les talents de Numéro 8. Préparez-vous à en apprendre davantage sur des personnages chers au cœur des joueurs ! Vous pensez peut-être tout savoir du monde de Splatoon, mais son histoire puise sa source bien plus profond qu'il n'y paraît ! Extirpez-vous du chaos des profondeurs et vous pourrez participer aux matchs en ligne sous votre forme d'Octaling !

Splatoon 3 sortira le 9 septembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.