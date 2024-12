Spider-Man est au summum de sa popularité. Films d’animation ou live-action, jeux vidéo, comics, le Tisseur cartonne partout où il passe. Les yeux sont naturellement rivés sur les prochaines adaptations, notamment celle avec Tom Holland qui s’est enfin confirmée après d'innombrables rumeurs. Côté gaming, les joueurs doivent visiblement tirer une croix sur tout éventuel DLC pour Marvel’s Spider-Man 2, les équipes d’Insomniac Games ayant sans doute abandonné leurs projets pour se concentrer sur les aventures de Wolverine. Cela ne veut pas pour autant dire que l’Homme-Araignée ne fera pas d’autres incursions dans le monde du jeu vidéo d’ici là, et un nouveau leak le prouve.

Spider-Man s'invitera dans l'un des plus gros jeux

À l’ère des Battle Pass et des collaborations en tout genre, il est désormais courant que des héros de la pop culture s’invitent dans divers jeux. À ce jeu-là, Fortnite est clairement LE pionnier, lui qui a démocratisé la pratique. Avatar, Naruto, Deadpool, ou encore Horizon Zero Dawn… la liste serait beaucoup trop longue à dresser. Il faudra visiblement compter sur de nouvelles variations du Tisseur, aperçues notamment dans les films d’animation Spider-Verse. Le leaker réputé SpushFNBR a en effet dévoilé en avance trois nouvelles skins de Spider-Man, bien qu’aucune image n’ait leaké à l’heure où ces lignes sont écrites. Les joueurs pourront ainsi s’habiller comme Spider Noir, le détective incarné par Nicolas Cage dans le long-métrage, Peter B. Parker (le mentor de Miles) et enfin le rebelle Spider-Punk.

Ces trois nouvelles tenues seront disponibles dans le Fortnite Shop dès le 6 décembre 2024. Ce n’est ainsi qu’une question de temps avant que l’annonce officielle ne soit faite et que les premiers visuels tombent. On sait en revanche déjà combien chacune coûtera. Comptez donc 1500 V-Bucks pour Spider-Man Noir ou Peter B. Parker, et 1800 crédits pour Spider-Punk. Comme toujours, Epic proposera un bundle comprenant l’ensemble des trois skins pour la bagatelle de 3800 V-Bucks. Chacun de ces nouveaux tisseurs s’accompagneront également d’un design pour LEGO Fortnite, d’émotes inédites et d’un sac à dos respectif. Le Peter papa aura un sac à couches, quand le punk aura un amplificateur de musique. Comme le précise le leaker, les plans peuvent toujours changer d’ici là et leur disponibilité pourrait être retardée. À ce stade, il y a fort à parier que la révélation se fera quoiqu’il arrive cette semaine.

Peter B Parker dans Spider-Man: New Generation ©Sony

Source : SpushFNBR