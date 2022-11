On peut ainsi apprendre qu'une série produite par les studios Sony Pictures vient en effet d’être annoncée, mais la grosse surprise qu'elle ne va pas avoir le droit à une diffusion sur Disney+ mais sur...Amazon Prime Vidéo. Celle-ci n'a d'ailleurs aucun lien avec la saga avec Tom Holland ou le long métrage d'animation Spider-Man : New Generation. À quo s'attendre donc ?

Spider-Man chez Amazon

Cette nouvelle création se nomme Silk : Spider Society et il s'agit d'un dérivé des aventures de Spidey qui sera centré sur le personnage de Cindy Moon, une héroïne qui fut aussi mordue par une araignée radioactive. Silk est tout simplement son alias (soie en français).

Visiblement Silk : Spider Society sera dirigée par la showrunneuse Angela Kang, déjà derrière l’écriture des dernières saisons de la série Walking Dead. La bonne nouvelle c'est que le tout est produit par Chris Miller et Phil Lord, les scénaristes de Spider-Man : New Generation. On a donc des gens avec l'expérience dans le domaine du super-héros et c'est plutôt une bonne chose.

Enfin l'annonce n'arrive pas seule et elle inaugure un partenariat entre les studios Sony et Amazon Studios pour d'autres séries dérivées sur l'univers de Spider-Man. Sachant cela, on devrait surement voir quelque chose au sujet de Venom, très apprécié des fans.

Qu'attendez-vous d'une série Spider-Man sur un personnage dérivé comme comme celui-ci ? Avez-vous des attentes ?