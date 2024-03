Le très attendu patch 1.002 de Marvel's Spider-Man 2 est enfin arrivé à New York. Et dire qu'il est aussi massif que la Grosse Pomme est un doux euphémisme !

La communauté de Marvel's Spider-Man 2 demandait de nombreuses fonctionnalités à cor et à cri sur les toits de Manhattan depuis longtemps. Insomniac Games répond enfin à leur appel avec ce patch tout fraîchement déployé. Voyons voir tout ce qu'il cache dans sa toile.

Marvel's Spider-Man 2 mute avec ce super patch

Sorti en octobre dernier, Marvel's Spider-Man 2 s'est clairement présenté comme une nouvelle exclusivité phare de la PS5. Le blockbuster au coût de développement à 300 millions de dollars a heureusement pour Insomniac Games été un véritable carton. Toutefois, après avoir écumé New York et platiné le jeu en une trentaine d'heures, les Tisseurs se sont retrouvés sur leur faim. Mieux vaut tard que jamais, le patch majeur 1.002 va peut-être vous motiver à renfiler votre costume.

Parmi les ajouts notables et particulièrement attendus, nous avons en tête de liste le New Game +. Il sera ainsi possible de reparcourir la trépidante histoire du jeu tout en gardant Peter Parker et Miles Morales à leur pleine puissance. Mieux encore, le New Game + offrira à nos deux héros de nouveaux niveaux d'amélioration « Ultimes » En plus de cela, le patch introduit la possibilité de sélectionner une mission en particulier pour la rejouer.

Pour rester sur le terrain des nouvelles fonctionnalités, ce patch a encore quelques ajouts en réserve. À commencer par de nouvelles options d'accessibilité. Le jeu devrait ainsi s'ouvrir à d'autres personnes atteintes de handicaps. En ce sens, l'audio description, un lecteur d'écran ou des contours plus contrastés font leur entrée. Enfin, les amateurs de photo comme Peter Parker disposeront de nouveaux outils, comme le mode « figurine » pour les personnages. Ceci va d'ailleurs de paire avec la possibilité en jeu de changer à tout instant le cycle jour/nuit.

Voilà une des nombreuses bonnes raisons de refaire une virée avec les deux Tisseurs. © Insomniac Games

De la symbiose dans le cosmétique

Ce patch majeur pour Marvel's Spider-Man 2 ne s'arrête cependant pas à l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Tout un pan cosmétique est également au programme. De nouveaux costumes faisant référence au Hellfire Gala vont notamment rejoindre la garde-robe des Tisseurs. Une série de costumes réalisée en partenariat avec le programme éducatif Gameheads sera également au menu, mais cette fois sous forme de DLC payant (5 euros).

La partie suivante contient de menus spoilers de l'histoire du jeu. Nous vous conseillons de sauter le paragraphe qui suit. Lorsque Peter Parker traverse une mauvaise passe en raison d'une certaine entité extraterrestre, des modifications visuelles pourront lui être appliqués. Les combinaisons de symbiote disposeront ainsi de styles additionnels, déblocables en New Game +. De plus, la couleur des vrilles envoyées durant les attaques sera modifiable.

Nous avons ainsi fait le tour de tous les ajouts attendus dans cette mise à jour majeure pour Marvel's Spider-Man 2. Qui dit patch dit forcément aussi son lot de correctifs, et il y en a beaucoup ! Nous vous invitons ainsi à en connaître tous les détails via les notes de patch partagées par Insomniac Games (malheureusement en anglais). Armez-vous toutefois d'une solide connexion si possible, le patch risque de peser son poids !