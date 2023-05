Marvel's Spider-Man 2 fait sans aucun doute partie des jeux les plus attendus de l'année. On peut dire que les fans ont dû prendre leur mal en patience, car le premier trailer du titre d'Insomniac Games date quand même de septembre 2021. Mercredi dernier, il était enfin à l'honneur du PlayStation Showcase. L'occasion pour la suite de dévoiler une longue séquence de gameplay, mais aucune date de sortie. Le jeu est toujours affublé d'une fenêtre de sortie en automne, bien trop vague pour certains joueurs, qui attendaient une date exacte. Insomniac Games a tenu à les rassurer.

La date de sortie de Spider-Man 2 bientôt annoncée

Sur son compte Twitter, Insomniac Games répond à la hype des fans suscitée par le trailer de gameplay du jeu. Le studio américain est bien conscient que le public attendait de pied ferme la date de sortie du jeu. Visiblement, il ne faudra pas patienter trop longtemps avant d'avoir de plus amples informations sur Marvel's Spider-Man 2.

Observer vos réactions a été spectaculaire. Nous savons que vous avez une tonne de questions concernant Marvel's Spider-Man 2 et nous avons hâte de vous en dire plus bientôt, notamment au sujet de la date de sortie, les précommandes et les options d'accessibilité.

Le titre reste encore assez mystérieux, à quelques mois seulement de sa parution. Le trailer dévoilé au PlayStation Showcase a quand même permis de découvrir un nouveau méchant, Kraven. Pour la première fois, il sera également possible d'alterner entre Miles Morales et Peter Parker semble-t-il à la volée. Le gameplay s'annonce explosif, car le Symbiote a pris possession du costume du tisseur originel, lui octroyant de nouvelles capacités en combat. Et une humeur bien plus massacrante que dans le premier opus.

Un State Of Play dédié au jeu dès cet été ?

Marvel's Spider-Man Miles Morales, qui a eu droit à son propre spin-off en novembre 2020, va visiblement devoir gérer le tempérament hargneux de son allié. Le ton global de ce Marvel's Spider-Man 2 semble particulièrement sombre. En tout cas, les 5 millions de vues du trailer sur la chaîne officielle de PlayStation démontrent que la hype est bien là. À quand une présentation plus détaillée du jeu et une date de sortie officielle ? Difficile à dire. Rappelons que la date de sortie de Marvel's Spider-Man sur PS4 avait été révélée 6 mois avant la parution... Marvel's Spider-Man 2 aura certainement droit à un State of Play dédié dans les prochains mois, comme c'est souvent le cas des grosses exclusivités PlayStation.