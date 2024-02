La nouvelle édition de l'événement caritatif SpeeDons vient d'être officialisée, et on a évidemment des dates à vous fournir. Le rendez-vous est fixé, et c'est dans peu de temps.

Est-ce que vous connaissez SpeeDons ? Il s'agit d'un événement caritatif français qui va bientôt entamer sa quatrième édition. Le succès est présent à chaque fois, et c'est un réel plaisir de pouvoir continuer à en profiter. Mais alors, qu'est-ce qu'on va avoir au menu cette année ? C'est ce qu'on va pouvoir découvrir dès maintenant, et pour les habitués, on est en terrain connu. Pour les autres, c'est une expérience à ne surtout pas louper.

SpeeDons rempile pour une quatrième édition

Déjà, un rappel s'impose. SpeeDons, c'est un marathon de speedrun qui sera retransmis en live, sur Twitch. Pour les retardataires, le speedrun, c'est une activité qui demande de finir un jeu le plus rapidement possible selon des conditions diverses et variées. Quoi qu'il en soit, le but ici est de collecter le maximum de dons pour l'association Médecins du Monde. Cette année, l'événement se tiendra au Centre de Congrès de Lyon du 29 février au 3 mars prochain. On parle donc de 79 heures de live animées par plusieurs grandes figures du streaming français. Cette fois, le record à battre est de 1,2 million d'euros, ce qui risque d'être une sacrée entreprise.

Comme d'habitude, c'est MisterMV qui va animer cette nouvelle édition de SpeeDons, et il ne sera pas le seul présent sur place. Il y aura également ZeratoR, Antoine Daniel, Gom4rt, Chachamaxx, DamDamlive ou encore Atomium et Shisheyu. Bref, que du beau monde. Par ailleurs, sachez que les billets ont d'ores et déjà été vendus. Pas de bol si vous n'avez pas eu l'opportunité d'en récupérer un. En tout cas, l'excitation est à son comble, en particulier pour Florence Rigal, présidente de l'association, qui a pris la parole suite à l'annonce :

Médecins du Monde est ravie de pouvoir rassembler une communauté de joueurs autour de cette pratique et de voir une générosité toujours plus grande chaque année. Nous espérons égaler, voire dépasser, le record de dons de l’année dernière ! Florence Rigal