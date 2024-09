Warhammer 40,000: Space Marine 2 est l'une des plus belles sorties jeux vidéo de septembre 2024 et ça sent très bon pour l'avenir de la franchise après le gros succès du titre.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 est un carton monstrueux ! En à peine 24h, le jeu d'action de Saber Interactive édité par Focus Entertainment s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, toutes plateformes confondues. Sur PC, l'affluence est là avec un pic à 225 690 joueuses et joueurs selon les données recueillies par SteamDB. Le bouche à oreille devrait permettre au titre d'être encore plus populaire, ce qui sera forcément bénéfique à moyen et long terme. Vers un DLC ou une suite complète pour l'une des plus grosses sorties jeux vidéo de septembre 2024 ?

Un DLC ou une suite pour Warhammer 40 000 Space Marine 2 ?

Le carton de Warhammer 40,000: Space Marine 2 ne laisse personne indifférent, et surtout par les développeurs qui sont heureux de la tournure des choses. « Grâce au succès rencontré, je crois que nous créerons de bien meilleurs produits encore à l'avenir » a déclaré Tim Willits, chef de la création chez Saber Interactive. Même si ce dernier affiche une confiance, il est conscient que cela engendre des responsabilités encore plus grandes pour le futur. Durant son interview avec IGN, Tim Willits a également teasé l'avenir de Warhammer 40K pour le studio. Un DLC ? Une suite à Space Marine 2 ? Et pourquoi pas les deux ?

« Notre directeur du jeu, Dmitry Grigorenko, a proposé quelques idées d'histoire qui pourraient faire l'objet d'un DLC ou d'une suite. Mais nous sommes littéralement en train de reprendre notre souffle. Il faut attendre que les choses se tassent, mais je peux affirmer en toute confiance que nous ne décevrons pas les fans de Warhammer à l'avenir. [...] J'espère que travaillerons encore longtemps sur le contenu de Space Marine 2 » a expliqué Willits.

Quant à un Space Marine 3, rien n'est exclu, et étant donné le succès, ça va sûrement finir par arriver dans quelques années. « J'adorerais le faire. Oui, oui, oui ! Il y a tellement de factions différentes... et aussi d'autres chapitres qui sont intéressants à raconter ». Avant de passer à la suite, il faut déjà profiter de cet épisode qui s'améliorera prochainement avec un gros patch.

Source : IGN.