Space Marine 2 fait d'une pierre deux coups avec l'annonce de son prochain patch à venir : une optimisation sur PS5 Pro et du nouveau contenu attendu.

Officiellement sorti le 9 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series, Space Marine 2 est un carton plein pour Saber Interactive et Focus Entertainment. Mais le service à l'Empereur n'a pas de fin, et le studio ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Une importante mise à jour 5.0 a en ce sens été annoncée pour le mois de décembre. Celle-ci comprendra notamment un patch PS5 Pro, mais aussi de belles nouveautés attendues par les fans de Warhammer 40,000.

Space Marine 2 prépare Noël avant l'heure avec un patch d'envergure

Dans le cadre d'un nouvel article de blog, l'éditeur de Space Marine 2 Focus Entertainment se fend d'un billet avec comme nombre fétiche le 5. Un peu moins de trois après sa sortie, le titre de Saber Interactive a en effet dépassé les 5 millions de copies écoulées. L'éditeur en profite également pour présenter les nouveautés à venir dans la mise à jour 5.0 du jeu, attendue courant décembre.

Au programme : un premier effort d'optimisation de Space Marine 2 sur PS5 Pro. Cela passe principalement par le PSSR, la technologie d'upscaling propre à la dernière console de Sony. Grâce à cela, le mode Qualité pourra passer à une résolution maximale de 2160p au lieu de 1440p sur PS5 « fat ». Le mode Performances passe quant à lui d'une résolution minimum de 720 à 1080p, et de 1080p à 1440p au niveau de la résolution maximale. Enfin, le mode Performance à 60 FPS profitera également du PSSR pour tenter d'atteindre une résolution maximale en 2160p.

Mais Space Marine 2 entend également bien gâter les joueurs des autres plateformes. Cela prendra tout d'abord la forme d'une nouvelle Opération à découvrir en coopération, baptisée Obélisque et mettant en avant les Thousand Sons, ainsi qu'un nouvel ennemi pour le roster du Chaos. Sur le plan cosmétique, l'Adeptus Astartes reçoit le renfort des iconiques Dark Angels, avec de nouvelles pièces d'armures et apparences d'armes. Petite cerise finale sur le gâteau : nous pourrons enfin personnaliser la couleur des lentilles du casque de nos Space Marines. Doucement mais sûrement, l'Empereur répond donc à nos ferventes prières. Noël avant l'heure pour l'Imperium et Space Marine 2 ?

L'iconique chapitre des Dark Anglers rejoint bientôt le combat. © Focus Entertainement / Saber Interactive

Source : Focus Entertainment