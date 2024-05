Jusqu'alors présenté comme un jeu comprenant seulement une campagne en solo/coop, Space Marine 2 cachait un petit secret qui a toutefois été révélé avant l'heure. C'est en tout cas ce que l'on peut voir dans une vidéo fraîchement partagée sur la Toile.

Dans Space Marine 2, il n'y a que la guerre

Initialement attendu en 2023, Space Marine 2 a été repoussé au 9 septembre 2024. Saber Interactive avait visiblement besoin de temps pour peaufiner sa formule. Et c'est sans parler de sa situation vis-à-vis du controversé Embracer Group. Rappelons en effet que le studio a retrouvé son indépendance il y a quelques mois. Quoi qu'il en soit, les fans de Warhammer 40,000 surveillent avec patience ce titre qui s'annonce visuellement superbe et s'inspirant au niveau d'un gameplay de grand noms du genre TPS tels que Gears.

En sa qualité de suite, Space Marine 2 reprendra là où le premier opus sorti en 2011 nous a laissé. Et ce visiblement à plus d'un titre. En plus de proposer une campagne solo/coop, la suite devrait également intégrer une composante Joueurs contre Joueurs. Dans une vidéo repérée par nos confrères chez PC Gamer, prdalien0 a récupéré un contenu « Dans les coulisses » de Saber Interactive. Baptisé « The Art and Making of » (ou « L'Art et la Manière » en bon français) centrée sur le jeu, le studio laisse en effet entrevoir quelques éléments de multijoueur.

Les Space Marines devraient ainsi pouvoir en découdre avec leurs frères-ennemis du Chaos incarnés par d'autres joueurs. Il existerait même plusieurs chapitres des forces de la Ruine : Alpha Legion, Black Legion, Death Guard, Iron Warriors, Nights Lords et World Eaters. Les fans du premier jeu développé par Relic peuvent donc se réjouir. Le mode PvP du jeu original avait en effet connu un certain succès. Il était possible d'y débloquer différentes classes aux gameplays variés, ainsi que des armes correspondantes et des options de personnalisation pour son armure. Peut-on s'attendre à un mode multi du même calibre dans Space Marine 2 ? Verdict, avec une petite prière à l'Empereur-Dieu, le 9 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.