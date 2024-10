C’est assurément l’une des meilleures surprises de l’année, Warhammer 40K Space Marine 2 a mis tout le monde d’accord dès sa sortie. Le jeu de tir était tout de même très attendu après avoir fait monter la température plusieurs fois à grands coups de présentations marquantes. Maintenant que Space Marine 2 est un carton, d'autres projets sont d'ailleurs attendus autour de la licence, les joueurs n'attendent plus qu’une chose : du sang frais. Ça tombe bien, les mises à jour s'enchaine assez vite, le studio ne traine pas.

Une grosse mise à jour de plus Space Marine 2

Warhammer 40k Space Marine 2 propose plusieurs modes de jeu à faire seul ou accompagné de braves camarades. Les principaux sont le mode campagne bien entendu, qui nous offre plusieurs missions plutôt internes à faire seul ou en coopération, mais pour le reste c’est du côté des Opérations qu’il faut se tourner. C’est bien ce mode qui est censé faire rester les joueurs. Des missions à faire et à refaire en coopération en faisant monter différentes classes de niveau afin de devenir toujours plus efficace. À sa sortie, le jeu ne comprenait qu’une poignée de missions, ce qui pouvait devenir quelque peu redondant. Heureusement, le studio est sur le pied de guerre et une nouvelle mise à jour est justement venu ajouter une mission gratuite pas plus tard que la semaine dernière.

Seulement voilà, pas mal de pépins se sont faufilés, et le studio a déjà réagis en déployant un nouveau correctif. Un nouveau patch a été lancé avec dans ses valises, une tonne de correctifs et beaucoup d’ajouts attendus comme de l’équilibrage notamment. En ce qui concerne la difficulté par exemple, elle a été réajustée pour offrir toujours plus de challenge, peut-être même trop visiblement. Du coup, le studio rééquilibre les choses en réduisant le taux d’apparition des ennemis. En mode opérations, les armes sont aussi passées par l’atelier et sont presque toutes retouchées. On vous laisse voir tout ça en détail, juste en dessous.

Notes de patch 4.1 sur consoles et PC

Difficultés minimales, moyennes et substantielles : Taux d'apparition réduit des ennemis Extremis pour correspondre aux niveaux antérieurs au patch 4.0

Impitoyable Difficulté : Taux d'apparition des ennemis Extremis considérablement réduit

Armes (uniquement en mode Opérations) Fusil à verrou automatique -> Dégâts augmentés de 20 % Fusil à verrou -> Dégâts augmentés de 10 % Carabine à verrou Marksman -> Dégâts augmentés de 10 % Fusil à verrou lourd -> Dégâts augmentés de 15 % Fusil à verrou Stalker -> Dégâts augmentés de 10 % Carabine à boulon instigateur -> Dégâts augmentés de 10 % Fusil de précision Bolt -> Dégâts augmentés de 12,5 % Carabine à verrou -> Dégâts augmentés de 15 % Carabine à boulon Occulus -> Dégâts augmentés de 15 % Bolter lourd -> Dégâts augmentés de 5 %

Difficulté Impitoyable : l'armure du joueur est augmentée de 10 % Mortel : le système « Formation serrée » est supprimé

IA Les bots infligent 30 % de dégâts supplémentaires aux boss. Zoanthrope : le temps de recharge de l'échange de bouclier avec un autre Zoanthrope associé est augmenté de 10 %.

Corrections générales et techniques Correction d'un bug qui faisait que la distance de roulis était plus courte qu'avant Correction d'un bug avec le déverrouillage des autocollants de récompenses de difficulté mortelle. Corrections de crash et améliorations générales de la stabilité.



Source : Focus Entertainment