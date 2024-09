Depuis le 5 septembre, les joueuses et joueurs ayant précommandé les éditions Gold et Ultra de Space Marine 2 peuvent massacrer du Xenos au nom de l'Empereur dans le superbe titre développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainement. Et beaucoup ont visiblement répondu présent pour rejoindre l'Adeptus Astartes.

Campagne de recrutement éclatante pour Space Marine 2

Parmi les grosses sorties jeux vidéo de septembre 2024, Space Marine 2 occupait une place particulière pour de nombreux joueurs, et notamment les fans de Warhammer 40,000. Depuis son annonce, le jeu de Saber Interactive a créé un énorme engouement. Cela s'est traduit par de très beaux chiffres pour les précommandes de ses plus onéreuses versions Gold et Ultra, offrant un accès anticipé de quatre jours.

Disponible sous cette forme depuis le 5 septembre, Space Marine 2 a notamment enregistré, à l'heure où nous écrivons ces lignes, un joli pic de plus de 130 000 joueurs connectés simultanément sur Steam. Si on ne connaît pas les chiffres exacts sur PS5 et Xbox Series, gageons que ceux-ci doivent également être au beau fixe. Avec une Campagne, un mode Opérations complet et un mode PvP visiblement bien ficelé et un gameplay proprement jouissif, le titre se présente donc comme une belle réussite. Cela annonce donc un très beau lancement pour la sortie officielle du jeu le 9 septembre.

Espérons que la chose se confirmera sur le long terme. Dans notre propre test, nous avons toutefois déploré un certain manque de contenu actuellement disponible sur Space Marine 2. Comme pour World War Z, son précédent jeu dans la même veine, Saber Interactive a toutefois déjà une feuille de route bien établie pour soutenir son dernier bébé, avec notamment de nouveaux modes de jeu, équipements, ennemis et missions. Quoi qu'il en soit, l'Empereur semble porter un regard bienveillant sur ce nouveau jeu en son honneur, et ce n'est certainement pas pour déplaire les adeptes de Warhammer 40,000.

Source : SteamDB