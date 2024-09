Sorti officiellement le 9 septembre mais également en accès anticipé depuis le 5 septembre, Space Marine 2 connaît officiellement une première semaine explosive. Saber Interactive et Focus Entertainment ont en effet annoncé que le titre a déjà dépassé les 2 millions de joueurs. Pour leur rendre justice, un message leur a été adressé pour indiquer que son travail sur déjà l'un des plus populaires jeux Warhammer 40,000 est encore loin d'être terminé.

La mission de Space Marine 2 ne fait que commencer

Le 9 septembre, date de sa sortie officielle, Space Marine 2 a enregistré un pic à plus de 200 000 joueurs connectés simultanément sur Steam. Il s'agit du plus gros pic jamais enregistré pour un jeu Warhammer 40,000. En tout et pour tout, le titre de Saber aurait donc recruté pour servir l'Empereur plus de 2 millions d'Adeptus Astartes en herbe. C'est donc déjà un carton plein, avec un avenir potentiellement glorieux, notamment grâce à l'ajout régulier de nouveau contenu au fil du temps.

Tel sera également le cas pour des mises à jour. Malgré une prouesse graphique et technique globalement très solides, Space Marine 2 n'est pas exempt de bugs, et plusieurs éléments manquent à l'appel. C'est justement le sujet du message de remerciement adressé aux joueurs par Saber. Ainsi, un premier gros patch devrait arriver prochainement pour notamment corriger les principaux bugs rapportés par la communauté, mais également pour faire des ajouts particulièrement demandés. Saber cite ici principalement trois points : le support des écrans ultrawide, des salons PvE privés pour rester entre amis au service de l'Empereur, et une zone d'entraînement pour améliorer sa maîtrise de sa classe et de ses armes.

Dans le courant de l'hiver à venir, Space Marine 2 accueillera par ailleurs de nouvelles missions PvE, un niveau de difficulté supérieur, un nouveau pistolet et un nouvel ennemi. Chaque saison, le titre recevra des injections de contenu similaires, pour tâcher de continuer à mériter l'approbation des joueurs et de l'Empereur.

Source : Steam