La première bande-annonce de gameplay pour South Park: Snow Day est sortie, offrant un aperçu du prochain jeu qui rend hommage au titre de 2014 Le Bâton de la vérité, tout en révolutionnant complètement la formule. Ce qui risque de ne pas plaire aux fans.

South Park: Snow Day dévoile son trailer

Annoncé en août dernier, South Park: Snow Day est un jeu d'action coopératif qui permet à quatre joueurs (ou à des bots) de s'associer dans une nouvelle aventure dans la ville éponyme. Contrairement à l'esthétique 2D des jeux précédents qui imitaient l'aspect de la série télévisée, Snow Day offre une refonte complète en 3D. Les joueurs retrouveront l'univers fantastique du jeu Le Bâton de la vérité et l'aventure du New Kid, mais cette fois, SP est recouvert d'une épaisse couche de neige. Tout un programme...

La nouvelle bande-annonce de gameplay de South Park: Snow Day dévoile le conflit entre les enfants de la ville et les elfes et montre ce que les joueurs peuvent attendre. Il semble qu'il y aura un mélange de combat au corps à corps et à distance, adapté à différents styles de jeu, ainsi que des mouvements spéciaux pour dynamiser l'action. Malgré l'aspect graphique qui divise, les développeurs semblent avoir pris soin de rester fidèles à l'esprit de la série.

Il est important de noter que les prédécesseurs South Park: Le Bâton de la vérité et sa suite de 2017 L'Annale du Destin étaient tous deux d'excellents RPG en 2D. Cependant, ces deux jeux avaient été publiés par Ubisoft, le premier développé par le studio Obsidian Entertainment et le second par Ubisoft San Francisco. Cette fois, les responsabilités de publication sont assumées par THQ Nordic, bien que South Park Digital Studios soit toujours impliqué. Le développement est pris en charge par le studio Question, connu pour The Blackout Club.

South Park: Snow Day est prévu pour être lancé sur PC, PlayStation 5, Switch, et Xbox Series X|S quelque part en 2024.