Le Xbox Games Showcase a été l'occasion de découvrir pas mal de nouveautés, dont un certain South of Midnight. Une belle surprise dont nous vous parlons ici même.

Lors du Xbox Games Showcase pendant le Summer Game Fest, une nouvelle vidéo de gameplay pour South of Midnight a été dévoilée. Apportant un souffle d'originalité et de mystère dans le monde des jeux vidéo. Développé par Compulsion Games, connu pour We Happy Few, ce jeu promet une aventure fantastique dans le Sud profond des États-Unis.

South of Midnight se dévoile

L'histoire de South of Midnight se déroule dans le Deep South des États-Unis. Après le passage d'un ouragan de catégorie 5. Le personnage principal, Hazel, part à la recherche de sa mère dans un monde transformé par la catastrophe. Le jeu promet une exploration riche à travers divers biomes qui rappellent les paysages réels du Sud profond.

Au cours de l'aventure, les joueurs devront affronter une variété de créatures, dont un alligator géant nommé Two-Toed Tom. Cette présence de monstres ajoute une dimension de survie et de stratégie au jeu, rendant chaque rencontre potentiellement mortelle et excitante. Le cadre du Deep South post-ouragan offre une toile de fond intrigante pour un jeu vidéo. Cette région, riche en histoire et en folklore, est rarement exploitée dans les jeux vidéo. Ce qui pourrait permettre à South of Midnight de se démarquer par son atmosphère unique et immersive. De plus, le choix de Compulsion Games d'inclure des éléments surnaturels et des créatures mythiques peut apporter une profondeur narrative intéressante.

Avec des graphismes impressionnants (quoi qu'avec un framerate assez lourd) et une histoire captivante, South of Midnight semble prometteur. Les fans de jeux d'aventure et de survie devraient garder un œil sur ce titre en préparation. La sortie simultanée sur plusieurs plateformes et sa disponibilité immédiate sur Xbox Game Pass montrent l'ambition de Compulsion Games de toucher un large public dès le lancement.