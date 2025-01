Dernier né du studio Compulsion Games, à qui l'on doit déjà We Happy Few, South of Midnight est jeu d’action aventure teinté de RPG qui aura su se faire remarquer, comme Clair Obscur Expedition 33, grâce à sa direction artistique. En tout cas, dans un premier temps. Cette dernière divise puisque le studio a choisi une méthode d’animation que l’on voit peu. Non loin du stop motion, que l’on retrouve souvent au cinéma, les animations paraissent quelque peu saccadées. Un charme qui ne plaît pas à tout le monde. Le jeu s’est une fois de plus montré lors du Xbox Direct de ce soir avec en prime une petite surprise.

South of Midnight fait une grosse annonce lors du Xbox Direct et montre du gameplay

Dans South of Midnight, on incarne Hanzel, une jeune femme qui se retrouve propulsée dans un univers alternatif qui s’inspire du sud des États-Unis, où tous les souvenirs et autres mythes prennent vie. À la recherche de ses proches, elle devra affronter les monstruosités hostiles qui se tapissent dans l’ombre, mais également explorer un vaste univers aussi fascinant que dangereux. Hanzel pourra compter sur une panoplie de pouvoirs lui permettant de lancer des sorts, ou encore de remettre sur pied les créatures blessées, ou brisées par des traumatismes. Un pitch qui, grâce à l'esthétique global du titre, nous transporte dans un véritable conte vivant.

Lors de son passage au Xbox Direct de ce soir, le jeu a fait l'annonce que l'on attendait tous, sa date de sortie. South of Midnight sortira donc le 8 avril 2025 sur Xbox Series et PC. Bien entendu, il arrivera aussi day one dans le Xbox Game Pass.