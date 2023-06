Parmi les studios first-party présents au Xbox Games Showcase, il y avait Compulsion Games. Les concepteurs de Contrast et Happy Few. Et s'ils étaient là, c'était pour lever le voile sur South of Midnight. Leur prochain jeu à venir sur Xbox Series X|S et PC avec, bien entendu, une disponibilité day one dans le Xbox Game Pass.

South of Midnight, un nouveau jeu Xbox Series et PC, annoncé

South of Midnight est donc la nouvelle production Compulsion Games. Un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne « se déroulant dans une version à la fois magique et réaliste du sud de l’Amérique ». L'héroïne que l'on voit dans le trailer, Hazel, qui devra « soumettre les créatures surnaturelles qui ont envahi le monde ».

Pour se battre et venir à bout des monstres qu'elle rencontrera, elle disposera du « Tissage ». « Cette forme de magie regorge de géométrie fractale, exprimée sous forme de tricots et de napperons, le tissu est au centre de tout. On peut dire que vous utilisez les fils qui composent l’univers et que vous les tissez ou les détournez pour en faire des formes qui vous seront utiles. Les Tisseurs naissent avec la capacité de voir au-delà des choses, de comprendre comment l’univers est réellement constitué, grâce à ces fils d’énergie semi-autonomes. L’univers a ses intentions propres, mais parfois, il se brise. C’est la raison d’être des Tisseurs, ils doivent recoudre les déchirures de la grande tapisserie qu’est chaque personne, chaque endroit, chaque objet » explique David Sears, directeur créatif (via Xbox Wire). Un pouvoir qui permettra également de réparer les fissures de l'univers de South of Midnight.

La musique dans South of Midnight aura également une grande importance comme le démontre la bande-annonce. L'homme à la guitare, Shakin' Bones, est un immortel qui devrait nous accompagner au long de notre aventure. « C’est un Archonte, ou une icône de l’archétype du divertissement. Il s’inspire de la légende de Robert Johnson, l’homme qui aurait passé un accord avec le diable au croisement des chemins, que nous avons visité dans le cadre de nos recherches pour ce projet. C’est un personnage immortel, semblable au passeur de la mythologie grecque, Charon, qui vous escorte du monde réel à un lieu plus étrange ».