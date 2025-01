Après une année 2024 qui s'est terminée en beauté avec un mois de décembre bien chargé, on inaugure donc fort logiquement la liste des sorties jeux vidéo de 2025 en s'intéressant au mois de janvier. Et autant dire que celui-ci ne met pas de gants, avec déjà de très gros titres à venir, avant un mois de février qui s'annonce absolument fou. Voyons donc ensemble de quoi le calendrier janvier 2025 est fait côté jeux vidéo. On en profite aussi pour vous souhaiter une très belle année, pleine de bonheur, de réussite et, naturellement, de bons jeux !

De belles nouvelles sorties en janvier 2025 pour démarrer l'année en beauté

En attendant de découvrir ce que 2025 nous réserve côté nouvelles sorties jeux vidéo, l'année démarre en tout cas fort en janvier, et ce dès sa première dizaine. On peut en effet citer Wuthering Waves, un sérieux concurrent de Genshin Impact/Zenless Zone Zero de miHoYo, qui arrivera le 2 janvier sur PS5. Notre intérêt est également piqué par Sleight of Hand, un intrigant titre mêlant jeu de cartes et action/infiltration à venir le 9 janvier sur PC et Xbox Series. Le deuxième tiers du mois de janvier n'est pas en reste côté nouveaux jeux à venir, avec notamment un certain Dynasty Warriors Origins qu'on surveille avec beaucoup d'intérêt et prévu le 17 janvier sur PC, PS5 et Xbox Series.

Les nouvelles sorties jeux vidéo de janvier 2025 se terminent enfin par de jolis morceaux, dont Eternal Strands, un Action-RPG très prometteur développé par des vétérans de Dragon Age et Ubisoft, Orcs Must Die! Deathtrap, ou encore le DLC Enchantment Under the Sea pour le déjanté FPS Atomic Heart du studio russe Mundfish, tous trois attendus le 28 janvier sur PC, PS5 et Xbox Series. Les fans de jeux de combat pourront également renouer avec une licence culte du genre avec Virtua Fighter 5 R.E.V.O, également le 28 janvier, mais seulement sur PC. Les 30 et 31 janvier verront enfin arriver sur PC et consoles Sniper Elite Resistance et Citizen Sleeper 2, deux nouveaux jeux qu'on surveille également de très près.

Un mois chargé en gros portages PC, early access et retours en force

Après un premier tour d'horizon se concentrant sur les nouvelles sorties jeux vidéo de janvier 2025, il convient de se pencher sur les divers portages PC, remasters et autres retours en force attendus ce mois-ci. Là encore, il y a du très beau monde, avec pour commencer Donkey Kong Country Returns HD le 16 janvier sur Switch. Le lendemain, on retient aussi Tales of Grace F Remastered, attendu sur PC et consoles. Du côté des early access, on attend avec beaucoup d'intérêt Hyper Light Breaker, le nouveau jeu du talentueux studio Heart Machine, prévu donc dans une première ébauche le 14 janvier sur PC.

Pour rester sur le PC, les portages de gros jeux de la PS5 seront également à l'honneur niveau sorties en janvier, avec respectivement Final Fantasy VII Rebirth le 23, et Marvel's Spider-Man 2 le 30. Enfin, les fans de Star Wars pourront (re)découvrir le populaire Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles sur PC et consoles le 23 janvier, ainsi que le d'abord sorti sur mobiles Star Wars Hunters sur PC le 27 janvier.

Toutes les sorties jeux vidéo de janvier 2025

Wuthering Waves (PS5) - 2 janvier

Ys Memoire: The Oath in Felghana (PS5/PS4, Switch) - 7 janvier

Sea Fantasy (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - January 7 janvier

Sleight of Hand (Xbox Series X|S, PC) (PC) - January 9 janvier

Freedom Wars Remastered (PC, PS4, PS5, Switch) - 10 janvier

Hyper Light Breaker (PC Early Access) - 14 janvier

Threefold Recital (PC) - January 14 janvier

Donkey Kong Country Returns HD (Switch) - 16 janvier

Things Too Ugly (Switch, PlayStation, Xbox, PC) - January 16 janvier

Tales of Graces F Remastered (PS5, PS4, Switch, PC, Xbox One, XSX/S) - 17 janvier

Dynasty Warriors: Origins (PS5, PC, XSX/S) - 17 janvier

IDUN (PC) - January 20 janvier

Magic Inn (PC) - January 20 janvier

Ender Magnolia: Bloom in the Mist (Switch) and 1.0 (PC) - 22nd January janvier

Final Fantasy VII Rebirth (PC) - 23 janvier

Star Wars Episode I: Jedi Power Battles (PC, PS4/5, Switch, Xbox One, XSX/S) - 23 janvier

Synduality Echo of Ada (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 23 janvier

Star Wars: Hunters (PC) - 27 janvier

janvier Eternal Strands (PC, PS5, XSX/S) - 28 janvier

Cuisineer (Switch) - January 28 janvier

Orcs Must Die! Deathtrap (PC, XSX/S) - 28 janvier

Atomic Heart - Enchantment Under the Sea DLC (PC, PS, Xbox) - 28 janvier

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. (PC) - 28 janvier

Neptunia Riders Vs Dogoos (PS5, PS4, Nintendo Switch) - 28 janvier

The Stone of Madness (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) - 28 janvier

Warside (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 28 janvier

Marvel’s Spider-Man 2 (PC) - 30 janvier

Sniper Elite: Resistance (PC, PS4, PS5, XSX/S, Xbox One) - 30 janvier

Phantom Brave: The Lost Hero (PC, Switch, PS4, PS5) - 30 janvier

Genso Manege (Switch, PC) - January 31 janvier

Citizen Sleeper 2 (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) - 31 janvier

Et vous, quels sorties jeux vidéo en janvier 2025 surveillez-vous le plus ?