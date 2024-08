Après des mois de juin et juillet à quelques exceptions près relativement sages en grosses sorties, les affaires reprennent déjà fort en août, en attendant un nouveau lancement des hostilités en septembre. De gros titres nous attendent en effet, notamment sur une fin de mois qui s'annonce folle. Voyons ce qui va potentiellement nous occuper pendant des vacances bien méritées avant la rentrée.

Les sorties jeux vidéo en août 2024, un mois fou avant la rentrée

Si le début du mois d'août fera la part belle aux jeux indépendants marquants comme Thank Goodness You're Here! de Coal Supper (Untitled Goose Game) ou World of Goo 2, sortis respectivement hier et aujourd'hui, c'est à la fin du mois d'août que les sorties jeux vidéo vont envoyer leurs plus grosses cartouches. Le 20 août arrivera notamment enfin le très surveillé Black Myth Wukong de Games Science sur PC, PS5 et Xbox Series. Dustborn, développé par Quantic Dream, sortira également le même jour pour les amateurs de jeux narratifs.

Le 23 août, c'est au tour de Sony Interactive Entertainment de sortir la prochaine exclusivité console PS5, mais aussi PC, avec un Concord à la réception pour le moins mitigée, mais qui peut avoir ses chances contre un Overwatch 2 en énorme perte de vitesse. En parlant de Blizzard, les fans de son MMO aux œufs d'or pourront enfin découvrir le premier volet de la trilogie à venir avec The War Within, attendu le 26 août. Place ensuite au 29 août avec le retour d'une franchise légendaire de Square Enix en la personne de Visions of Mana. Pour clore le spectacle, Ubisoft nous emmènera dans une galaxie lointaine, très lointaine, pour nous faire visiter sa propre vision du cultissime univers de George Lucas avec Star Wars Outlaws. La dernière ligne droite avant septembre va ainsi être très chargée en grosses sorties jeux vidéo.

Entre ces différentes dates, d'autres sorties sont naturellement à surveiller pour les amateurs de jeux moins grandiloquents. On pense notamment à Cygni: All Guns Blazing le 5 août. On garde également un œil sur Cat Quest 3 le 8 août, ainsi que SteamWorld Heist 2 ou encore le très intrigant Pepper Grinder le même jour. Le 29 août, en même temps que Visions of Mana, sortira également l'improbable Squirrel With A Gun, que nous sommes curieux de voir en action. Deux titres indépendants très réputés auront également droit à des DLC en août : Cult of the Lamb et Dredge, respectivement le 11 et 15 août. Voilà en tout cas un mois d'août qui ne vas mettre de gants au niveau de ses sorties jeux vidéo, et ce n'est certainement pas pour nous déplaire.

Tous les jeux vidéo d'août 2024

Star Wars Bounty Hunter – 1er août 2024 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch

Thank Goodness You're Here! (PC, PS5, PS4, Switch) -- August 1

World of Goo 2 – 2 août 2024 – PC Switch

Cygni: All Guns Blazing - 5 août - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC, Mac

Level Zero : Extraction – 6 août 2024 – PC (accès anticipé)

Creatures of Ava – 7 août 2024 – PC Xbox Series Game Pass

Cat Quest 3 – 8 août 2024 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch

Pepper Grinder – 8 août 2024 – PS4 PS5 One Xbox Series

Prince of Persia The Lost Crown – 8 août 2024 – Steam

Deathbound (PC, PS5, Xbox Series X|S) -- August 8

SteamWorld Heist II – 8 août 2024 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch

Warhammer 40,000 Rogue Trader – Void Shadows – 8 août 2024 – PC PS5 Xbox Series

The Crush House – 9 août 2024 – PC

Stormgate – 13 août 2024 – PC (accès anticipé)

Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered - August 14 PS4, Xbox One, PC

Kena: Bridge of Spirits - 15 août - Xbox Series

Hunt: Showdown (PS5, Xbox Series X|S) -- August 15

Grapple Dogs : Cosmic Canines – 15 août 2024 – PC Xbox Series Switch

Madden NFL 25 – 16 août 2024 – PC PS 4 PS5 One Xbox Series

Black Myth : Wukong – 20 août 2024 – PC PS5 Xbox Series

Dustborn – 20 août 2024 – PC PS4 PS5 One Xbox Series

Concord – 23 août 2024 – PC PS5

Endzone 2 – 26 août 2024 – PC

WoW The War Within – 26 août 2024 – PC

Core Keeper – 27 août 2024 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch (fin d’accès anticipé)

Crypt Custodian – 27 août 2024 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch

Emio – L’Homme au sourire : Famicom Detective Club – 29 août 2024 – Switch

Memoriapolis – PC (accès anticipé)

Monster Jam Showdown – 29 août 2024 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch

Gundam Breaker 4 – 29 août 2024

Shadow of the Ninja Reborn – 29 août 2024 – PC PS4 PS5 Xbox Series Switch

Gori: Cuddly Carnage (PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch) -- August 29

Visions of Mana – 29 août 2024 – PC PS4 PS5 Xbox Series

Squirrel With A Gun - 29 août - PC

Star Wars Outlaws – 30 août 2024 – PC PS5 Xbox Series

