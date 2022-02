Sony Interactive Entertainment va avoir une belle année en 2022. On pense notamment à Horizon 2 Forbidden West qui prépare sa sortie mais ce n'est pas tout. Cela devrait être aussi l'année de Grand Turismo 7, qui va d'ailleurs avoir l'honneur d'un State of Play ce mercredi 2 février 2022 à 23h00 pétante.

Une belle soirée Grand Turismo 7

Le stream sera visible via le compte YouTube de Playstation mais aussi via le compte Twitch. On sait que ce State of Play aura une durée de 30 minutes et qu'il devrait être l'occasion de découvrir pas mal de gameplay du jeu de course. Playstation a pris soin d'annoncer aussi ceci pour ceux qui auraient l'idée de rediffuser l'événement :

Veuillez noter que cette diffusion pourrait comprendre des marques déposées (musique sous licence) que PlayStation ne contrôle pas. Nous accueillons avec joie nos merveilleux co-steamers et créateurs, mais des accords de licence en dehors de notre contrôle pourraient interférer avec les co-streams ou les archives sous forme de VOD de cette diffusion. Si vous souhaitez enregistrer cette diffusion en tant que VOD pour créer des vidéos récapitulatives ou republier des clips ou extraits de la diffusion, nous vous conseillons de retirer toute musique déposée.

Gran Turismo 7 est prévu pour le 4 mars 2022 prochain sur PS5 et PS4.