Toujours en quête d’élargir son parc de joueurs et de diversifier son catalogue, Sony vient de mettre la main sur une nouvelle licence orientée fantastique et science-fiction à venir sur PS5 et PS4.

Et c’est du côté de l’industrie chinoise que Sony a une nouvelle fois jeté son dévolu. En pleine expansion, pour ne pas dire explosion, les jeux vidéo chinois ont actuellement le vent en poupe et promettent de très jolies choses. C’est ici le cas avec Convallaria, un shooter à tendance fantastique qui débarquera bientôt sur PS5 et PS4. A première vue, le soft sent bon la science-fiction et rappelle d’ailleurs beaucoup Lost Planet, la défunte licence de Capcom qui avait fait ses premiers pas sur Xbox 360 et PS3 en 2007.

La PS5 et la PS4 auront bientôt leur Lost Planet

Développé par le studio Loong Force, Convallaria se présente donc comme un TPS multijoueur particulièrement nerveux mélangeant du PvE classique à du PvP massif jusqu’à 100 joueurs. Les combattants devront remplir diverses missions et abattre d’énormes boss tout en gardant un œil sur les éventuels ennemis humains. Le soft n’a pas encore de date de sortie, mais est en développement depuis plusieurs années déjà et serait une exclusivité PS5 et PS4. En tout cas, le responsable du projet, Xu Min, s’est dit particulièrement heureux de ce nouveau partenariat avec Sony.