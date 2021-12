Moins de quelques jours nous séparent désormais de Noël. Les bureaux de nombreux éditeurs, studios et autres agences de communications s’apprêtent à fermer leurs portes pour les fêtes. Et comme le veut la tradition, nombre de structures ont conçu une illustration spéciale pour marquer le coup. Histoire de se mettre dans l’ambiance avant le début des festivités, nous vous proposons de découvrir une cascade de cartes de voeux.

De nombreux acteurs du jeu vidéo viennent de partager leurs cartes de voeux 2021. Sony a eu la bonne idée de réunir nombre d’entre elles sur son PlayStation Blog. Et nous vous proposons à notre tour de les découvrir dans notre galerie ci-dessous.

Des cartes de vœux à gogo

Sans surprise, Sony est ici très bien représenté. En plus de sa carte générale, le constructeur nippon propose les réalisations de nombre de ses studios. Naughty Dog, Bend Studio, Team Asobi ou encore Sucker Punch sont donc représentés. Certains éditeurs, comme Bandai Namco Entertainment par exemple, ont quant à eux fait des cartes individuelles pour leurs différents jeux.

D’autres, comme SEGA, ont fait les choses encore différemment. La maison de Sonic a en effet créé une carte générale. Ainsi qu’une carte pour son Ryu Ga Gotoku Studio. Et une autre pour son jeu Demon Slayer. Au fond, il n’y a pas ici de stratégie unanimement retenue. Chacun a fait les choses à sa sauce.

Des œuvres à motivation variable

Il est intéressant de regarder toutes ces cartes de voeux les unes à la suite des autres. Cela permet en effet de voir les différentes stratégies derrière ces œuvres. Certaines sociétés sont plus inspirées que d’autres. Pour des éditeurs, cette carte de vœux est perçue comme une occasion supplémentaire de faire la promotion d’un ou plusieurs de leurs jeux.

D’autres profitent de l’occasion pour faire réaliser un artwork inédit réellement festif. Et ce dernier n’a pas toujours de rapport avec un titre actuellement commercialisé. Une autre catégorie n’a clairement pas envie de s’embêter et propose un visuel pour le moins basique. L’investissement des différents éditeurs et studios est loin de se valoir.

Ces cartes ayant été partagées par Sony, les créations de Xbox et Nintendo sont par conséquent aux abonnés absents. Mais il y a fort à parier que les deux autres constructeurs en proposeront une d’ici le 25 décembre prochain. D'autant plus que Nintendo a déjà partagé des images festives sur Twitter.

Que dites-vous de ces cartes de voeux 2021 des acteurs du jeu vidéo mondial ? Quelle est votre carte préférée ? À l’inverse, quelle est celle que vous trouvez la moins réussie ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.