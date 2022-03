On le savait, Sony Interactive Entertainment ne va pas fermer son portefeuille et compte élargir le nombre de studios first-party en sa possession, à la fois avec une croissance interne pour plusieurs d'entre eux et des rachats. La liste PlayStation Studios s'agrandit avec l'acquisition de Haven, une structure encore toute jeune mise sur pied par Jade Raymond, connue pour avoir lancé la franchise Assassin's Creed en tant que productrice.

Un havre de paix

Haven avancera donc sous la bannière PlayStation Studios, un peu plus d'un an après son ouverture. Jade Raymond, fondatrice et PDG, s'est exprimée sur le PlayStation Blog.

Il y a un an ce mois-ci, Haven Studios a embarqué pour une aventure avec une petite équipe, mais de grandes ambitions. Notre objectif était de bâtir un studio nous permettant de créer les jeux que nous avons toujours voulu créer, des jeux auxquels nous avions réellement envie de jouer ! Nous avons réalisé des progrès incroyables en si peu de temps grâce à notre équipe passionnée et à ses efforts exceptionnels. Chez Haven, nous avons établi une culture basée sur la gentillesse, la flexibilité et le courage de laisser libre cours à sa créativité. Notre première franchise pour PlayStation est sur le point d’offrir une expérience multijoueur AAA avec un monde en constante évolution centré sur la liberté, la passion et l’entrain afin de divertir les joueurs pendant des années. Aujourd’hui, l’équipe Haven entame une nouvelle étape de son aventure en rejoignant la famille PlayStation Studios. Le fait de travailler avec Hermen, Connie Booth et toute l’équipe de PlayStation l’an dernier a été un temps fort de notre carrière. SIE est un véritable soutien qui comprend tout à fait ce qu’est le processus créatif et ce qui fait un hit AAA. Ils nous ont donné carte blanche pour donner vie à notre projet audacieux et réaliser nos rêves. Nous sommes donc ravis de saisir cette opportunité de renforcer notre partenariat. En tant que studio interne à SIE, nous aurons la chance de collaborer avec certaines des équipes de développement les plus célèbres au monde, notamment des studios comme Guerrilla, Naughty Dog, Media Molecule ou encore Insomniac Games, les créateurs de jeux qui nous inspirent depuis des années en tant que joueurs et développeurs. Nous avons hâte d’apprendre de ces studios de renommée mondiale ainsi qu’avec les équipes créatives, techniques et marketing exceptionnelles dont l’expertise nous permettra de créer des jeux encore plus incroyables pour les joueurs.

L'ex-gérante du studio Stadia est prête à se remettre en selle après les déboires vécus avec Google qui ne devraient pas se reproduire ici. Si Sony Interactive Entertainment a pris Haven sous son aile, c'est que le projet actuel et la vision de l'équipe en valent visiblement la chandelle.

L'internaute Benji-Sales a résumé les emplettes du constructeur japonais sur les derniers 31 mois :

Haven sur une nouvelle licence PlayStation 5

Pour l'heure, nous n'avons aucun visuel de ce jeu mystérieux mais comme rappelé plus haut, ce sera une nouvelle licence PS5, une expérience multijoueur AAA. Jade Raymond bûche sur cette exclusivité, qui pourrait arriver sur PC également, avec d'anciens collègues de l'ère Ubisoft. Dans les effectifs, il y a par exemple Raphael Lacoste, directeur artistique sur la franchise Assassin's Creed et il n'est pas le seul. En vérité, c'est une grosse partie des développeurs du premier épisode qui ont décidé de se greffer à l'aventure Haven Studios.

Quant au montant de la transaction, il est pour l'instant inconnu mais ne devrait pas affoler les compteurs étant donné la jeunesse du studio.