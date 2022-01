Le très bien informé Jason Schreier vient d'annoncer la nouvelle sur son compte Twitter. Sony va racheter Bungie :

ACTUALITÉ : Sony rachète Bungie, le créateur de Destiny, une autre opération sismique dans le domaine du jeu vidéo qui intervient deux semaines seulement après le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft.

Bungie a mis la Xbox sur la carte. Elle fait désormais partie de PlayStation Studios.

La nouvelle est officielle

Mais ce n'est pas tout, Bungie a aussi confirmé officiellement la nouvelle sur son site internet.

BUNGIE REJOINT SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT ("SIE")

Nous sommes convaincus que les jeux ont un potentiel illimité et que pour faire quelque chose de valable dans le domaine du divertissement, nous devons miser gros sur notre vision, sur notre studio et sur notre incroyable équipe de créateurs de confiance qui construisent des mondes inoubliables qui comptent vraiment pour les gens. En SIE, nous avons trouvé un partenaire qui nous soutient inconditionnellement dans tout ce que nous sommes et qui veut accélérer notre vision pour créer des divertissements qui touchent toutes les générations, tout en préservant l'indépendance créative qui bat dans le cœur de Bungie. Comme nous, SIA partage le rêve de créer et d'encourager des franchises emblématiques qui unissent les amis du monde entier, les familles de toutes les générations et les fans sur de multiples plateformes et supports de divertissement. Aujourd'hui, Bungie entame son voyage pour devenir une entreprise mondiale de divertissement multimédia.

Voilà, on peut dire que pour être nouvelle, c'est une nouvelle. Sony souhaite clairement contre attaquer après les récentes stratégies de Microsoft. Et quoi de mieux pour cela que de récupérer l'un de ses anciens (et plus emblématiques) studios.

Bungie et ses 900 employés rejoignent donc une nouvelle grande famille.

Hermen Hulst, qui est à la tête de Playstation Studios explique :