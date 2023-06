Sony possède un très bel ensemble d'exclusivités, que l'on soit joueur PlayStation ou non, difficile de ne pas admettre cet état des faits. Ne serait ce qu'avec The Last of Us et Uncharted, il est possible d'admirer toute l'ambition du constructeur nippon quand il s'agit de proposer des AAA de qualité. Mais comme on peut s'en douter aussi, tout ceci à cout et celui-ci est loin d'être négligeable comme on peut le découvrir à l'aide de nouveaux documents.

PlayStation et les exclusivités couteuses

Dans le cadre judiciaire qui oppose Microsoft et la Fédéral Trade Commission, d'intéressants documents qui concernent les deux constructeurs ont fait surface. Au sein de ceux-ci on peut notamment découvrir le budget ultra élevé des exclusivités PlayStation dont Horizon Forbidden West et The Last of Us : Part 2. La première aurait eu un cout de 212 millions de dollars tandis que la deuxième un cout de 220 millions. C'est tout simplement gargantuesque et c'est au même niveau que le premier film Avengers. D'office cela fait rentrer ces deux œuvres dans le top 10 des jeux les plus onéreux de toute l'histoire. Red Dead Redemption 2 et Star Citizen étant à la tête du classement, The Last of Us Part 2 est juste en dessous de Star Wars : The Old Republic qui a eu le droit à un budget de 227 millions de dollars. Pour mémoire il est pourtant un MMORPG massif qui se déroule dans la plus puissance franchise de tous les temps. Il faut aussi remettre le développement des jeux de Sony dans un contexte bien particulier pour comprendre ces chiffres. En effet le temps de développement est de 3 ans (peut être plus en réalité) avec un ensemble assez fou de comédiens et surtout un nombre considérable de développeurs à payer. Au total ce sont 2332 personnes qui ont travaillé sur le jeu entre les équipes de Naughty Dog et des autres studios et tout de même 2169 développeurs.

Des budgets pharaoniques dans le jeu vidéo

Les budgets des jeux vidéo ont considérablement augmenté ces dernières années, en raison de l'évolution de la technologie, des attentes des joueurs et de la complexité croissante des jeux. Sans compter les ambitions toujours plus hautes des éditeurs. Il convient de noter que les budgets de développement et de marketing des jeux vidéo peuvent varier considérablement en fonction de divers facteurs, tels que la taille de l'équipe de développement, la durée du développement, la technologie utilisée, le pays de production, etc. Dans le cadre des exclusivités PlayStation et Sony on sait que les compteurs sont tous très hauts et qu'en plus les studios sont généralement dans des pays riches. Guerrilla Games est aux Pays-Bas et Naughty Dog aux USA à Santa Monica qui est en plus une région particulièrement riche de l'Amérique du Nord.