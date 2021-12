Sony Interactive Entertainment travaille depuis un certain temps sur le casque qui succèdera au PlayStation VR sur PS5. La chose est officielle depuis longtemps. Mais Sony, ce n’est pas que PlayStation. Une autre branche du géant de l’électronique fait des recherches sur la réalité virtuelle. Et elle a récemment révélé le fruit de son travail.

Sony a profité de son Sony Technology Day pour dévoiler un prototype de casque de réalité virtuelle 8K. Équipé de micro écrans OLED, ce casque promet une forte amélioration de la qualité des graphismes ainsi qu’une latence réduite. Le projet a été présenté par des ingénieurs en recherche et développement de Sony Group Corporation.

La réalité virtuelle bientôt en 8K ?

Selon les personnes derrière ce casque de réalité virtuelle, chacun des deux "microdisplays" du casque affiche de la 4K. La résolution de 8K est par conséquent obtenue en associant les deux. Pour ce qui est de la latence, les données sont envoyées en moins de 0,01 seconde.

Comme le montrent les images et les vidéos de ce prototype, les choses sont encore loin d’un modèle commercialisable. Les avancées technologiques en matière de casques de réalité virtuelle vont cependant bon train. Et il est intéressant de constater la qualité d’affichage qu’il est désormais possible d’atteindre sur des casques de taille réduite.

Le PlayStation VR 2 n’en est pas là ?

Il paraît à l’heure actuelle peu probable qu’une telle technologie 8K soit embarquée dans le PlayStation VR 2. Sony n’a pour l’instant pas présenté officiellement le casque de réalité virtuelle de la PS5. Il a en revanche déjà dévoilé ses manettes.

Pour ce qui est du casque en lui-même, des rumeurs parles de dalles OLED 4K HDR. Le PlayStation VR 2 exploiterait également la détection du mouvement des yeux associée à du rendu fovéal. Ces éléments n’ont cependant pas encore été confirmés par Sony.

De son côté, Sony promet que le casque de réalité virtuelle de la PS5 offrira un "bond dramatique en matière de performances et d'interactivité." Selon les derniers bruits de couloir, ce nouveau casque devrait débarquer fin 2022.

Que pensez-vous de ce nouveau prototype de casque de réalité virtuelle 8K ? Estimez-vous que le PlayStation VR 2 sera loin de ce niveau de qualité ? Croyez-vous que la réalité virtuelle s’approche d’un rapport qualité-encombrement permettant sa démocratisation ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.