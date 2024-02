Enfin ! Après de longs mois d'accès anticipé, le très attendu Sons of the Forest va sortir. Pour l'occasion, de belles surprises nous sont dévoilées en vidéo.

Comme nous l'avions évoqué sur Gameblog, Sons of the Forest est un excellent jeu de survie, s'imposant même comme l'un des meilleurs parmi les plus récents, et ce dès sa phase d'accès anticipé. C'est donc avec une joie non dissimulée que les fans peuvent découvrir l'arrivée prochaine de la version 1.0, qui marquera le lancement officiel du jeu et la fin de l'early access.

Sons of The Forest sort enfin des bois

Sons of the Forest est une vraie petite réussite, mêlant habilement survie et horreur. Le jeu trouve le juste milieu, permettant de jongler entre les genres sans jamais en faire trop. Une fois votre base construite, après une phase d'exploration et de recherche méthodique, vous passerez à l'aventure et à la recherche d'indices. Votre objectif : retrouver la trace de vos collègues mercenaires et poursuivre votre mission. Mais attention, rien n'est simple ! Il ne suffira pas de déambuler dans la forêt. Vous devrez vous enfoncer dans des grottes obscures, à la manière de The Descent, où personne ne vous entendra crier.

Cannibales, mutants, créatures effrayantes... tous seront de la partie. Comble du bonheur (non), vous devrez également veiller à avoir assez de lumière pour ne pas avancer à tâtons dans le noir et vous faire dévorer. Plutôt prometteur, non ? Le trailer ci-dessous donne un bel aperçu de ce qui vous attend.

La bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, vous aurez à disposition beaucoup plus d'outils et d'armes pour vous défendre et chasser. Notamment des armes à feu, peu nombreuses mais fort utiles, comme un pistolet ou encore un fusil à pompe. Parfait pour vous débarrasser des monstruosités qui peuplent la forêt et ses nombreux souterrains. Comme c'était le cas avec le jeu précédent, le titre vous réserve aussi de belles surprises dont il est difficile de parler ici pour ne pas spoiler. Mais sachez simplement qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Car les ennemis sont plus vicieux que jamais. Le tout sera disponible dès le 22 février prochain sur Steam. En attendant, on vous conseille la lecture de notre PREVIEW sur le sujet. C'est très clairement un digne héritier de The Forest.