Tout comme Forest, sa suite Sons of the Forest, a réalisé un énorme succès sur Steam. Avec cette mise à jour colossale, le jeu ne sera plus jamais le même.

Tout comme Forest, sa suite Sons of the Forest, a réalisé un énorme succès sur Steam. Rappelez-vous : le jeu d’Endnight Games avait même dépassé Starfield, pour devenir le soft le plus souhaité à l’époque. Finalement, il s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires dans les 24 heures suivant sa sortie en accès anticipé. Avec vos amis, vous incarnez une équipe d’entrepreneurs militaires privés à la recherche de personnes disparues. Pour parvenir à ce but, vous devez survivre dans un environnement hostile. Pour cela, vous devrez bâtir des refuges, collecter des ressources et développer une bonne cohésion au sein de votre groupe afin de faire face aux cannibales. Cette semaine, Sons of the Forest a encore franchi une nouvelle étape et les fans sont ravis, puisqu’une énorme mise à jour est désormais disponible.

Sons of the Forest sort de son accès anticipé

C’est officiel : Sons of the Forest est désormais disponible dans sa version 1.0. Endnight Games a fait un boulot colossal en retravaillant son jeu de façon spectaculaire. Ce n’est pas juste une mise à jour ; c’est tout un nouvel opus qui s’offre maintenant aux joueurs ! Des dizaines de changements ont été apportés au scénario pour ajouter des cinématiques et même une toute nouvelle conclusion. Plus précisément, cette dernière est à présent basée sur les choix que vous avez effectués durant votre partie. Le titre a même acquis une sorte de « New Game + » grâce au mode créatif, qui est disponible après le jeu. C’est l’occasion idéale pour enfin bâtir la base de vos rêves, sans avoir besoin de couper du bois durant des heures ! Les ajouts dans le soft et le nouveau système de jeu bousculent aussi le gameplay et l’ont rendu bien plus complexe.

Pour résumer, les changements sont nombreux. Voici ,toutefois, quelques-unes des améliorations les plus importantes :

"Timmy" est de retour

Les planeurs peuvent désormais être transportés et redéployés

14 nouvelles grottes et plus de points d’intérêt ont été ajoutés

Le mutant « Legsy » de Forest est de retour

Un nouveau système de maladie lié à la mauvaise nourriture et à l’eau sale est ajouté

Jianyu a une plus grande présence dans le jeu

De nouvelles constructions et plans ont été ajoutés

Un nouveau système météo arrive

Attention aux anciens joueurs

Sons of the Forest peut être presque considéré comme un nouveau jeu avec cette version 1.0. Attention cependant, car les anciens joueurs devront prendre des précautions. Si les parties sauvegardées en accès anticipé sont toujours disponibles et utilisables, les développeurs vous conseillent d’en commencer une nouvelle. « Nous vous recommandons de démarrer une nouvelle sauvegarde si vous souhaitez profiter pleinement de l’histoire et de toutes les autres fonctionnalités », peut-on lire sur Steam.