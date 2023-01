Après un premier épisode culte, l'attente est longue pour Sons of the Forest qui s'annonce assez grandiose. Explications.

Malgré un début difficile avec pas mal de bugs, le jeu The Forest a su captiver l'attention de nombreux joueurs en étant à de multiple reprises un des jeux les plus en vogue sur Steam. Forcément sa suite Sons of the Forest est attendue au tournant. Cela tombe bien puisque que IGN a pu mettre les mains dessus et proposer une vidéo de gameplay en conséquence :

Sons of the Forest attise la flamme

La recette est donc la même pour Sons of the Forest mais avec de nombreuses améliorations par rapport au premeir épisode. Pour mémoire il s'agit d'un jeu de survie au beau milieu d'une large forêt dans laquelle vous devez survivre. Si dans le premier épisode, nous incarnions un rescapé d'un crash d'avion à la recherche de son fils, cette fois on incarne un rescapé d'une opération militaire. On notera par exemple une nette amélioration des animations, beaucoup plus réalistes, et surtout un nombre beaucoup plus conséquent d'interactions avec l'environnement et les constructions. Plus concrètement, notre personnage porte par exemple le bois dans ses bras ou sur ses épaules. On notera aussi la présence d'arme à feu, d'une intelligence artificielle beaucoup plus flippante et de nombreuses possibilités pour se défendre comme l'opportunité de tailler le bois en pointe.

La carte du jeu est aussi plus grande, avec des contrées nouvelles et inconnues et l'opportunité de construire un tas de nouvelles constructions. Bref, les développeurs ont un peu piochés dans les doléances de la communauté sur les divers forums pour faire le jeu de survie ultime. Enfin le jeu propose une IA pour nous accompagner dans notre aventure, lorsque que l'on ne joue pas en coopération.

La bonne nouvelle c'est que le jeu Sons of the Forest est prévu pour fin février 2023 sur PC. On ne sait pas encore quand le jeu sortira sur consoles, hélas.